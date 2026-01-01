Sénégal: Vers la construction de 35 centres de santé de grand standing en 2026, selon le chef de l'Etat

SENEGAL-NOUVEL AN-MESSAGE-SANTE

Dakar, 31 déc (APS) - La santé va bénéficier d'un "effort majeur" des pouvoirs publics en 2026, à travers la mobilisation de 91 milliards de francs CFA destinés, entre autres, à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, a annoncé le président de la République.

"La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, dans son adresse à la nation, à la veille du Nouvel An.

Dans le domaine de la santé, "le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau", a souligné le chef de l'Etat.

Selon Bassirou Diomaye Faye, les efforts consentis en faveur du secteur de la santé se sont traduits, en 2025, par "l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées".

"Ce nombre sera porté à 112 ambulances médicalisées, en 2026", a annoncé le président de la République, selon lequel "l'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public".