Sénégal: Vers la construction de 35 centres de santé de grand standing en 2026, selon le chef de l'Etat

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

SENEGAL-NOUVEL AN-MESSAGE-SANTE

Dakar, 31 déc (APS) - La santé va bénéficier d'un "effort majeur" des pouvoirs publics en 2026, à travers la mobilisation de 91 milliards de francs CFA destinés, entre autres, à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, a annoncé le président de la République.

"La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, dans son adresse à la nation, à la veille du Nouvel An.

Dans le domaine de la santé, "le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau", a souligné le chef de l'Etat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Bassirou Diomaye Faye, les efforts consentis en faveur du secteur de la santé se sont traduits, en 2025, par "l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées".

"Ce nombre sera porté à 112 ambulances médicalisées, en 2026", a annoncé le président de la République, selon lequel "l'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.