Cote d'Ivoire: Discours à la Nation - Alassane Ouattara salue les acquis démocratiques et fixe le cap d'une Côte d'Ivoire unie et ambitieuse en 2026

C'est une tradition. À l'occasion de la nouvelle année 2026, le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la Nation ce mercredi 31 décembre 2025, à travers un message solennel diffusé sur la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti 1), la chaîne nationale.

Un discours empreint de reconnaissance, de responsabilité et de détermination, au cours duquel le Chef de l'État a dressé le bilan de l'année écoulée et décliné les grandes priorités du pays pour l'année à venir.

Le Président Alassane Ouattara a rappelé que l'année 2025 a été marquée par des défis majeurs, notamment l'organisation des élections présidentielle et législatives. Ces échéances, a-t-il souligné, ont confirmé la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire ainsi que l'attachement des citoyens à la paix, à la stabilité et au développement.

Alassane Ouattara a exprimé sa profonde reconnaissance au peuple ivoirien pour la confiance renouvelée lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ainsi que lors des élections législatives du 27 décembre, qui ont confirmé l'adhésion de la majorité des Ivoiriens à sa vision et à son projet de société.

Malgré des incidents isolés ayant entraîné des pertes en vies humaines et des destructions de biens, le Chef de l'État a salué la capacité du pays à préserver l'essentiel : le bon fonctionnement des institutions, l'État de droit et l'ordre constitutionnel. Il a rappelé avec fermeté que « la démocratie et la prospérité ne peuvent se construire dans la violence ».

Revenant sur sa prestation de serment du 8 décembre 2025, le Président de la République a réaffirmé son engagement solennel à placer son nouveau mandat sous le signe de la consolidation de la paix et de la sécurité, du renforcement de la cohésion nationale et de la poursuite résolue du développement, dans un esprit de solidarité active envers les couches les plus vulnérables.

À travers ce nouveau contrat social, Alassane Ouattara a réitéré sa volonté de bâtir une « Grande Côte d'Ivoire, ambitieuse et solidaire », une nation forte, performante, respectée et souveraine.

Dès 2026, le Président a annoncé la poursuite des grands chantiers de modernisation du pays. Les infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et hydrauliques continueront de structurer le territoire et de renforcer l'intégration nationale.

L'industrialisation et la transformation agro-industrielle seront accélérées afin de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois, tandis que le développement d'une économie de services compétitive viendra compléter cette dynamique.

Dans l'objectif d'une couverture totale du pays en eau et en électricité, un recensement des localités non encore desservies sera effectué avant fin mars 2026. Dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030, un accent particulier sera mis sur la qualité des services publics, appelés à devenir plus accessibles, plus efficaces et plus proches des attentes des citoyens.

Le Chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du développement du secteur privé, à travers la promotion du contenu local et le soutien à l'entrepreneuriat national, notamment dans les villes secondaires.

La rigueur dans la gestion économique et financière de l'État restera une priorité absolue, tout comme la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de bonne gouvernance en Afrique.

Sur le plan social, les jeunes et les femmes demeureront au cœur des politiques publiques. Le Programme social du gouvernement et le Programme jeunesse du gouvernement seront renforcés afin de répondre plus efficacement aux besoins en matière de santé, d'éducation, de formation, d'emploi et de protection sociale.

Sécurité nationale et mesure de clémence

Face aux crises régionales et aux menaces terroristes, le Président Ouattara a insisté sur l'importance de la sécurité, pilier fondamental de l'action de l'État. Il a salué le professionnalisme et le courage des Forces de défense et de sécurité, auxquelles un soutien constant et accru sera accordé.

Dans un esprit d'humanisme et de réconciliation, le Chef de l'État a également annoncé la signature de décrets de grâce collective et de remise de peine, permettant la libération de 4 656 détenus condamnés pour des infractions mineures.

Pour conclure, le Président de la République a appelé à la préservation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale et à la transmission des valeurs citoyennes unité, travail, solidarité, mérite et excellence aux générations futures.

Le Chef de l'État a adressé ses encouragements aux Éléphants footballeurs, engagés à la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc, avant de formuler ses vœux pour l'année nouvelle : faire de 2026 une étape décisive dans la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée, ambitieuse et rayonnante.