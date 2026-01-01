Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 01 janvier 2026

revue de presse

Sénégal : Le Président Faye annonce 2026 comme étant l'année de l'emploi et de l'économie solidaire

Après une année 2025 placée sous le signe de la rigueur et de la transparence, le Sénégal s'apprête à engager une relance significative de l'investissement public.

Dans son adresse à la Nation ce 31 décembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant les résultats d'une gestion resserrée des finances publiques, marquée par la réduction du train de vie de l'État, la renégociation de contrats et une rationalisation budgétaire ayant permis de dégager de nouvelles marges financières. (Source : allAfrica)

Ouganda : La demande de libération sous caution de l'opposant Besigye rejetée

La Haute Cour ougandaise a rejeté la libération sous caution de Kizza Besigye, figure de l'opposition et plus ancien rival du président Yoweri Museveni, plus d'un an après son incarcération.

Lors d'une longue séance du tribunal qui s'est tenue mardi dans la capitale, Kampala, Besigye a refusé de plaider pour des accusations de trahison modifiées, citant plusieurs irrégularités dans son procès.

La Haute Cour a enregistré des plaidoyers de non-culpabilité au nom de Besigye et de son co-accusé Obeid Lutale. Besigye, qui s'est brièvement adressé à la Cour, a qualifié de "persécution" les nombreuses accusations de trahison dont il a fait l'objet au fil des ans. (Source : Africa news)

CAN 2025 : Gabon - Dissolution du staff et suspension des Panthères

En réaction à l’humiliante élimination des Panthères du Gabon dès la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, le gouvernement gabonais a pris des mesures radicales. Ce mercredi 1er janvier 2026, le Dr. Simplice Désiré Mamboula, ministre des Sports par intérim, a annoncé la dissolution immédiate du staff technique, la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la mise à l’écart des joueurs. (Source : Gabon media times)

RDC : 2026 s’ouvre sans paix dans l'est du pays malgré les accords

Dans l’est de la République démocratique du Congo, l’année 2026 démarre sous tension. Sur le terrain, les faits et les discours apparaissent en contradiction avec les accords signés ces derniers mois, à Doha comme à Washington.

Très peu d’avancées concrètes dans le processus de paix, mais de nouveaux gains territoriaux, parfois même leur consolidation. Les déplacements massifs de population se poursuivent encore cette semaine, et l’année commence sans véritable visibilité sur la suite.

Aucun de ces accords n’a, pour l’instant, produit de désescalade durable. À l’arrivée, le constat est sévère : pas de paix, pas de retrait effectif, et une belligérance qui continue.

« Travel ban » : Assimi Goïta et Ibrahim Traoré répondent à Donald Trump

Après l’annonce de restrictions de l’accès des Sahéliens au territoire américain, des communiqués officiels du Mali et du Burkina Faso ont annoncé, ce 30 septembre, des mesures immédiates de réciprocité envers les États-Unis.

Si les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont émis le souhait, lors de la deuxième session ordinaire du Collège de leurs chefs d’État, d’harmoniser davantage leurs actions, ils s’expriment déjà régulièrement en stéréo.

Le même jour, ce 30 décembre, ce sont deux communiqués quasiment jumeaux qui ont été publiés par Bamako et Ouagadougou. Dans les deux textes, les autorités nationales maliennes et burkinabè indiquent avoir « pris acte » d’une décision américaine annoncée le 16 décembre dernier. (Source Jeune Afrique)

Centrafrique : Après des élections historiques, les résultats attendus le 5 janvier

Le dépouillement est achevé et le compte à rebours est lancé. Les résultats des premières élections générales combinant scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal en République centrafricaine doivent être proclamés le 5 janvier, a indiqué mercredi la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays.

Selon la MINUSCA, le vote du 28 décembre s'est déroulé « globalement comme prévu », malgré un contexte sécuritaire et logistique particulièrement contraignant. (Source UN News Service)



La BRVM finit l'année 2025 avec une capitalisation boursière globale de plus de 24 780 milliards de FCFA

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fini l'année 2025 sous de bons auspices avec une capitalisation boursière globale (marche des actions et obligations réunies) de plus de 24 780 milliards de FCFA.

Au terme de la dernière séance de cotation de ce mercredi 31 décembre 2025, cette capitalisation s'est établie à 24 780,41 milliards FCFA contre 24 536,434 milliards FCFA le mardi 30 décembre 2025, soit une forte augmentation de 243,976 milliards FCFA.

Ce niveau atteint démontre la vitalité de la cinquième Bourse des valeurs mobilières du continent africain après 27 ans de fonctionnement. Il faut cependant regretter que la BRVM n'ait pas encore exploite tout son potentiel notamment au niveau du marché des actions ou seulement 47 sociétés sont cotées après 27 ans de fonctionnement. (Source Lejecos)

Côte d’Ivoire : Le général Lassina Doumbia devient le premier général d'Armée

Promotion historique, symbole d'une armée en pleine mutation. L'année 2025 s'achève sur un acte majeur pour l'histoire militaire et institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Par décret présidentiel n°2025-1004, pris ce mercredi 31 décembre 2025, le Président de la République, Chef suprême des Armées, Alassane Ouattara a élevé le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, à la dignité de Général d'Armée, le plus haut grade de la hiérarchie militaire.

Par cette décision, le général Lassina Doumbia devient le premier Général d'Armée des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), inscrivant ainsi son nom en lettres indélébiles dans l'histoire de l'institution militaire nationale. (Source Fratmat)

Les Egyptiens, première nationalité africaine à rejoindre l’Europe par les routes migratoires

Cette année, Frontex, l’agence européenne des frontières, a recensé un peu plus de 16 000 passages irréguliers de ressortissants égyptiens au 30 novembre, partant des côtes libyennes pour atteindre en majorité l’Italie, mais aussi la Grèce.

Son choix valait tous « les sacrifices », même les plus difficiles. C’est ce que pense encore Ahmed, un Egyptien de 31 ans qui ne souhaite pas donner son nom. Il se souvient qu’à son arrivée en Libye, sa femme lui avait annoncé qu’elle était enceinte. Ahmed venait tout juste de quitter El-Mahalla El-Koubra, une cité industrielle au nord du Caire, pour un voyage sans visa vers l’Europe. (Source : Le monde Afrique)

Énergie en Afrique : Le rapport 2026 de l’AEC révèle les défis entre hydrocarbures, électricité et transition énergétique

Publié par l’African Energy Chamber (AEC) en partenariat avec S&P Global Commodity Insights, le rapport « The State of African Energy: 2026 Outlook Report » dresse un panorama précis du paysage énergétique africain.

Véritable outil d’aide à la décision, il éclaire investisseurs et décideurs sur la trajectoire du continent : où la production progresse, où les transitions s’accélèrent et où les maillons faibles, infrastructure et financement, risquent encore de freiner l’accès à l’énergie autant que l’industrialisation. (Source Afrik.com)