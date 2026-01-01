Cote d'Ivoire: Programme de coopération Unfpa - Une mission stratégique à la fin d'un cycle majeur menée sur le terrain

À quelques heures de la clôture officielle du 8e Programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa), les acteurs clés du dispositif ont choisi d'aller à la rencontre des réalités du terrain.

Du 29 au 30 décembre 2025, une mission conjointe de suivi et de supervision a été menée dans les régions du Gontougo et du Bounkani, afin d'évaluer l'impact réel des interventions et d'en tirer les enseignements pour l'avenir.

Mis en œuvre sur la période 2021-2025, le 8e Programme de coopération (Cp8) arrive à son terme le 31 décembre 2025. Coordonné par l'Office national de la population (Onp), sous la direction du Dr Hinin Moustapha, ce programme a mobilisé l'ensemble des parties prenantes administrations publiques, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales et organisations de la société civile - autour d'actions structurantes en faveur du bien-être des populations.

Dans le respect des mécanismes de gouvernance du programme, des cadres de concertation et des missions de supervision sont régulièrement organisés pour renforcer l'efficacité des interventions.

C'est dans cette logique qu'a été initiée cette mission conjointe avec l'Unfpa, en lien avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant (Pnsme), représenté par Koita Thierno Ousmane.

Conduite par le Dr Kouakou Issouf, chef du Département des politiques, des programmes et de la formation à l'Onp, la mission avait un double objectif : mesurer l'impact des actions du Cp8 sur les bénéficiaires et renforcer la coordination avec les acteurs locaux.

Les équipes ont ainsi parcouru les localités de Bondoukou, Bouna et Panzarani, visitant plusieurs sites d'intervention et échangeant directement avec les communautés et les partenaires de mise en œuvre.

Les discussions ont porté sur des axes prioritaires du programme, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, le traitement des fistules obstétricales, ainsi que l'autonomisation des jeunes et des femmes. Autant de domaines dans lesquels des avancées significatives ont été enregistrées depuis le lancement du Cp8.

À l'issue de la mission, les différentes parties prenantes ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des interventions et à la solidité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Unfpa. Les résultats obtenus et les recommandations formulées constituent désormais un socle important pour la préparation du prochain cycle programmatique.

À travers cette mission, l'Onp a réaffirmé son engagement à accompagner la vision de Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, en faveur d'une amélioration durable des conditions de vie des populations, particulièrement les plus vulnérables.

Les acquis du Cp8 et les enseignements tirés de cette supervision serviront à renforcer l'impact du 9e Programme de coopération, prévu pour la période 2026-2030, au service d'un développement inclusif et durable.