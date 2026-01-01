Cote d'Ivoire: Yopougon / Île Boulay - Plus de 200 enfants célèbrent la magie de Noël

La deuxième édition du « Déjeuner du Coeur » s'est tenue le samedi 27 décembre 2025 à l'île Boulay 1, dans la commune de Yopougon. Portée par le journaliste Gora Mahi Thomas, par ailleurs coordonnateur WASH de la Croix-Rouge de Yopougon, cette initiative solidaire vise à apporter joie et réconfort aux enfants issus de milieux vulnérables.

Après une première édition organisée en décembre 2024 à l'Orphelinat Foyer d'Accueil d'Abidjan (OFAA), l'événement a rassemblé plus de 200 enfants à la place Colatier de N'zimakro, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Placée sous le signe du partage et de la solidarité, la journée a été ponctuée de nombreuses activités ludiques et éducatives. Jeux traditionnels, concours de chants et de danses ont permis aux enfants de s'exprimer librement et de célébrer la fête de Noël dans la joie.

Parallèlement, des séances interactives de sensibilisation ont été organisées autour des bonnes pratiques d'hygiène, notamment à travers une démonstration du lavage correct des mains destinée aux plus jeunes.

L'un des moments les plus attendus a été l'arrivée du Père Noël, qui a suscité émerveillement et éclats de rire parmi les enfants. Un repas convivial a ensuite été partagé avec les enfants et leurs parents, avant la distribution de goodies et de gadgets, clôturant ainsi la célébration sur une note de bonheur partagé.

Au-delà de l'aspect festif, l'initiative s'inscrit dans un contexte sanitaire sensible. « Cette zone a enregistré des cas de choléra au cours de l'année. Depuis plusieurs mois, la Croix-Rouge de Yopougon mène des actions de sensibilisation pour briser la chaîne de contamination. Le "Déjeuner du Cœur" s'inscrit pleinement dans notre volet social », a expliqué le coordonnateur WASH.

Rendez-vous est déjà pris pour décembre 2026, avec une troisième édition annoncée encore plus ambitieuse, qui prévoit de rassembler près de 500 enfants issus de milieux défavorisés. Au programme : prévention sanitaire, initiation aux premiers secours et découverte des actions humanitaires de la Croix-Rouge de Yopougon.