Cote d'Ivoire: Message à la Nation - 4 656 détenus bientôt libérés, un geste fort d'apaisement du Président Alassane Ouattara

Le discours à la Nation du Président de la République, Alassane Ouattara, prononcé ce mercredi 31 décembre 2025, a été marqué par une annonce majeure à forte portée symbolique et sociale : la libération de 4 656 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, à la faveur de mesures de grâce présidentielle.

En cette période de fêtes de fin d'année, le Chef de l'État ; Alassane Outtara a voulu poser un acte d'humanisme et d'apaisement, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution. Le Président de la République a ainsi signé un décret de grâce collective en faveur de 2 000 détenus et un décret accordant une remise de peine à 2 656 détenus, dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trente-six mois.

Ces mesures permettront à 4 656 personnes de recouvrer la liberté. Cette décision présidentielle intervient dans un contexte où la consolidation de la paix et de la cohésion sociale demeure une priorité nationale.

En libérant plusieurs milliers de détenus condamnés pour des infractions mineures, le Président Ouattara envoie un message fort de réconciliation, de solidarité et de confiance dans la capacité de réinsertion sociale des bénéficiaires.

Ce geste s'inscrit également dans la volonté du Chef de l'État de promouvoir une justice plus humaine, attentive à la dignité des personnes et aux valeurs de pardon et de responsabilité.

Hommage aux forces de sécurité

Dans son message, le Président de la République a tenu à saluer le dévouement des forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous ceux qui veillent, jour et nuit, à la protection des populations.

Il a exprimé la reconnaissance de la Nation à ces hommes et ces femmes qui, souvent loin de leurs familles, permettent aux Ivoiriens de célébrer les fêtes de fin d'année dans le calme et la sérénité.

Au-delà de l'annonce de ces mesures de grâce, Alassane Ouattara a réaffirmé sa foi en l'avenir du pays et en la Grande Côte d'Ivoire de demain. Il a insisté sur la nécessité de préserver la paix, de renforcer la cohésion sociale et d'assurer la transmission des valeurs citoyennes unité, travail, solidarité, mérite et excellence aux générations futures.

Le Chef de l'État a enfin appelé à la formation d'une élite compétente et engagée, attachée à l'intérêt général, afin de garantir la continuité et la solidité du modèle de développement ivoirien.

À travers la libération de 4 656 détenus, le Président la République pose ainsi un acte fort qui marque la fin de l'année 2025 et ouvre 2026 sous le signe de l'apaisement, de la cohésion nationale et de l'espérance.