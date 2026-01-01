Afrique du Nord: «La sécurité de l'Algérie est indissociable de celle de la Tunisie et vice-versa», affirme le président algérien

Abdelmadjid Tebboune est revenu sur plusieurs sujets internationaux mardi 30 décembre 2025 lors d'un discours devant le Parlement algérien. Le chef de l'État a notamment évoqué les relations avec la Tunisie, alors que des articles de presse font état d'un accord militaire signé entre les deux pays. « Nous ne nous sommes jamais immiscés dans les affaires intérieures de la Tunisie et notre armée n'a jamais foulé le sol tunisien et ne le fera pas », a-t-il soutenu, répondant à des rumeurs.

Dans un discours à la Nation devant les deux chambres du Parlement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé le 30 décembre 2025, consacrant la majeure partie de son discours aux sujets internes, défendant son bilan économique et social. Il a affirmé la poursuite des réformes qu'il a déjà engagées et la mise en oeuvre de programmes de développement durable. Il a insisté sur l'amélioration faite aux conditions des travailleurs et des chômeurs, rappelant que l'Algérie a baissé l'âge de départ à la retraite.

Sur le plan régional, il a évoqué la polémique qui a lieu en Tunisie après les révélations dans la presse de détails d'un accord militaire signé entre les deux pays et qui permettrait à l'armée algérienne, en cas de menace sécuritaire, d'entrer en Tunisie.

Revenant longuement sur la polémique concernant ce récent accord sécuritaire secret, Abdelmadjid Tebboune a mis en garde contre les tentatives visant à « semer la discorde entre les deux pays par des esprits étriqués », soulignant au passage que « la sécurité de l'Algérie est indissociable de celle de la Tunisie, et vice-versa ». « Certaines parties, a-t-il déclaré sans les nommer, veulent briser les liens de fraternité entre l'Algérie et la Tunisie en pensant pouvoir ainsi s'en prendre à elle plus facilement », rappelant que « le président Kaïs Saïed n'est pas partisan de la normalisation » avec Israël.

« Nous ne nous sommes jamais immiscés dans les affaires intérieures de la Tunisie et notre armée n'a jamais foulé le sol tunisien et ne le fera pas », a-t-il soutenu, répondant aux rumeurs qui prétendaient l'inverse.

Sahara occidental, Libye, Palestine...

Sur la question du Sahara occidental, le président algérien a demandé le respect de la volonté du peuple en le consultant. Concernant la Libye, il a réaffirmé que la solution dans ce pays frère « ne peut provenir que de ses enfants », loin des ingérences étrangères. Il a, par ailleurs, rappelé les liens fraternels profonds unissant l'Algérie à son voisinage africain, notamment les pays sahéliens.

Enfin, il a réaffirmé la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne.