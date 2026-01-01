Cote d'Ivoire: Discours à la nation - Le Président annonce la poursuite des grands projets d'infrastructures

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la poursuite des grands projets d'infrastructures « qui continueront de structurer le territoire et de renforcer l'intégration nationale » en 2026.

À travers cette annonce faite lors de son discours à la Nation, le 31 décembre 2025, Alassane Ouattara s'est clairement inscrit dans une logique de partage de la forte croissance économique que connaît le pays depuis son accession à la magistrature suprême.

Le Chef de l'État a, à cet effet, un agenda clair. Dans l'optique de réaliser la couverture totale du pays en eau et en électricité, « nous recenserons, avant fin mars 2026, les localités non encore couvertes ainsi que les besoins d'extension, en vue de planifier les efforts qui restent à consentir », a-t-il promis.

Le Président de la République reste attaché à sa volonté de réaliser la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par le développement de l'industrialisation et d'un « secteur des services performant ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il entend s'appuyer sur ces deux secteurs pour tirer davantage celui de l'agriculture vers le haut, à travers la transformation des matières premières. D'autant plus que la souveraineté alimentaire demeure l'une de ses priorités.

Cette dynamique entre les trois secteurs économiques sera de plus en plus renforcée à l'intérieur du pays. Le développement local, désormais mis en œuvre dans le cadre du développement de pôles économiques régionaux, est au cœur du nouveau mandat que ses concitoyens lui ont confié le 25 octobre dernier.

C'est dans cette perspective que le renforcement du secteur privé, annoncé par Alassane Ouattara, « s'appuiera sur le développement du contenu local dans le cadre du programme dédié aux villes secondaires ». L'objectif est de renforcer l'entrepreneuriat national, porté par des champions nationaux déjà actifs à l'étranger.

Le Chef de l'exécutif ivoirien n'a pas manqué de souligner que l'ensemble de ces actions s'inscrira dans une gouvernance efficiente des ressources du pays. « La rigueur dans la gestion économique et financière restera une priorité absolue. Nous continuerons d'optimiser les procédures de gestion des finances publiques, d'améliorer le suivi des paiements, de renforcer la mobilisation des recettes et de poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance », a-t-il indiqué.

Au dire du Président Ouattara, « la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sera renforcée, afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de bonne gouvernance en Afrique ». Autrement dit, les efforts visant à confirmer le retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et à consolider son leadership ne seront pas en reste.