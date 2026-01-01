Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Adama Bictogo dresse le bilan d'une législature « riche en réformes et en avancées majeures »

La deuxième session ordinaire de l'année 2025 et la 2e législature de la 3e République ont officiellement pris fin ce mercredi 31 décembre 2025, à l'Assemblée nationale.

À l'occasion de la cérémonie solennelle de clôture, le président de l'institution, Adama Bictogo, a prononcé un discours rétrospectif, marqué par un bilan chiffré, des hommages appuyés et des perspectives tournées vers la prochaine législature.

Dans un contexte national marqué par le récent renouvellement de la chambre, Adama Bictogo a salué « la maturité démocratique et l'esprit de fraternité » des Ivoiriens, soulignant le climat apaisé dans lequel se sont déroulées les élections législatives du 27 décembre 2025, avec la participation de la quasi-totalité des partis politiques.

Au plan des travaux parlementaires, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session, dédiée à l'examen du budget, a permis l'adoption du projet de loi de règlement du budget 2024 et du projet de loi de finances 2026. Le budget de l'État pour 2026 s'équilibre à 17 350,2 milliards de Fcfa contre 15 339,2 milliards de Fcfa en 2025, soit une progression de 13,1 %.

Une performance que le président Bictogo a mise à l'actif du leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, saluant « une vision stratégique qui permet à la Côte d'Ivoire de poursuivre résolument sa marche vers l'émergence ».

Dressant le bilan de la législature entamée en mars 2021, Adama Bictogo a indiqué que 168 lois ont été examinées et adoptées, dont 149 sous sa présidence, accompagnées de séances de questions orales, de débats et d'informations parlementaires.

Ces textes ont porté sur des secteurs clés notamment les infrastructures, la protection sociale et la lutte contre la vie chère et la sécurité, avec des lois contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux.

Le président de l'Assemblée nationale a également mis en avant le renforcement de la diplomatie parlementaire, avec 28 missions internationales, la signature de plusieurs mémorandums d'entente avec des Parlements étrangers et son élection à la tête de l'Union parlementaire africaine (Upa) et de l'Union parlementaire des États membres de l'Oci (Upci).

Autre axe fort de la législature : la modernisation de l'institution. Celle-ci s'est traduite par la rénovation d'infrastructures, l'amélioration des conditions de travail des députés et surtout l'implémentation du e-parlement, avec la digitalisation des travaux, l'usage de tablettes et l'intégration de l'intelligence artificielle pour la transcription des débats.

Adama Bictogo a rendu un hommage appuyé aux députés disparus au cours de la législature, dont feu Amadou Soumahoro, ainsi qu'aux parlementaires sortants. Il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des députés, aux groupes parlementaires, aux présidents de commissions et au personnel administratif pour « le travail considérable et remarquable accompli ».

En perspective, le président de l'Assemblée nationale a donné rendez-vous aux députés le 19 janvier 2026 pour l'ouverture de la nouvelle législature, avant d'adresser ses voeux de paix, de santé et de prospérité au peuple ivoirien pour l'année 2026. « Vive l'Assemblée nationale, vive la Côte d'Ivoire ! », a-t-il conclu, sous les applaudissements de l'Hémicycle.