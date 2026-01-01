Cote d'Ivoire: Boundiali/ Législatives 2025 - Professeur Mariatou Koné plébiscitée

Candidate unique, le Professeur Mariatou Koné a été réélue avec un score sans appel de 100 % des suffrages exprimés. Les populations de la circonscription électorale de Boundiali-Ganaoni sont allées massivement exercer leur devoir citoyen ce samedi 27 décembre 2025.

Le taux de participation record de 99,88 témoigne de la reconnaissance des populations pour les actions de développement dont ils bénéficient sous la gouvernance Ouattara. Pour la première fois dans l'histoire de cette circonscription, les Boundialikas ont assisté à une candidature unique.

L'ancienne ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a travaillé à effacer les intérêts partisans devant l'intérêt supérieur de Boundiali. Ce climat de cohésion sociale et de paix est le fruit du leadership du Professeur Mariatou Koné, qui a réussi à substituer la culture de l'affrontement par celle de la fraternité.

L'un des faits les plus marquants de ce scrutin reste le ralliement total de la classe politique locale. Les adversaires politiques qui se regardaient jadis « en chiens de faïence » font désormais bloc derrière la Ministre Mariatou Koné.

Tous les partis politiques représentés à Boundiali ont appelé à voter pour elle et ont battu campagne à ses côtés, transformant les meetings en de grandes fêtes populaires. Le Professeur Mariatou Koné a été portée par la gratitude des populations.

Des infrastructures modernes à l'autonomisation des femmes et des jeunes, la transformation visible de Boundiali a convaincu les plus sceptiques, faisant de la campagne une célébration du bilan de celle qu'ils surnomment la « Maman full option ».

Depuis 2018, le Professeur Mariatou Koné ne cesse de renforcer son ancrage dans son bastion. À chaque échéance, qu'elle soit municipale, présidentielle ou législative, son score progresse, reflétant une adhésion des populations à sa politique.

En réussissant le pari de cette mobilisation exceptionnelle et en suscitant la gratitude des populations traduite par un vote effectif et massif, le Professeur Mariatou Koné concrétise la politique de proximité prônée par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.