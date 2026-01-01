Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 5,052 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget, la Guinée Bissau a levé le 29 décembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 5,052 milliards de FCFA suite à son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 350 jours, organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 5 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 5,052 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 101,04%.

L'intégralité de ces soumissions a été retenue par le Trésor Public Bissau Guinéen. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,08%.

L'émetteur entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 décembre 2026. Quant au paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons