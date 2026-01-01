Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SETAO réalise la meilleure performance au terme de la semaine du 22 au 26 décembre 2025

Au terme de la semaine du 22 au 26 décembre 2025, le titre SETAO Cote d'Ivoire a réalisé la meilleure performance de hausse de cours avec +32,56%, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon cette SGI l'action de la filiale ivoirienne du français Bouygues Bâtiment International s'est hissée au top des performances du marché́ des actions, s'échangeant à 1 540 FCFA contre 1 080 FCFA en fin de semaine précédente. «Cette progression, soutenue par des achats à caractère spéculatif, a permis aux investisseurs d'échanger 21 378 titres sur la valeur pour une valeur de transaction de 28,09 millions de FCFA comparé à 13 330 titres échangés au cours de la semaine précédente pour une valeur de transaction de 14,27 millions de FCFA» analyse CGF Bourse.

La société́ a enregistré́ un résultat net déficitaire de 477,13 millions de FCFA au troisième trimestre 2025 contre un déficit de 610,94 millions de FCFA enregistré au troisième trimestre 2024

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la plus forte baisse hebdomadaire de cours, elle est réalisée par Vivo Energy Cote d'Ivoire. L'action du distributeur ivoirien de produits de carburant a perdu 9,40% sur la semaine écoulée en raison d'importantes prises de bénéfice observées sur la valeur du titre durant la semaine. Selon CGF Bourse, l'action qui s'échangeait en fin de semaine précédente à 1 490 FCFA et dont les volumes transigés s'établissaient à 17 198 titres, a finalement clôturé la semaine du 22 décembre à 1 350 FCFA pour 9 973 titres échangés.

Vivo Energy Cote d'Ivoire a enregistré́ un résultat net en hausse de 44,53% au troisième trimestre 2025 à 4,12 milliards de FCFA contre 2,85 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

Le compartiment obligataire du marché́ financier sous-régional a terminé́ la semaine du 22 au 26 décembre 2025 avec une capitalisation boursière de 11 431,72 milliards de FCFA, en progression de 0,17% par rapport à̀ la semaine précédente (11 412,26 milliards de FCFA). CGF Bourse explique cette hausse principalement par une balance de variation positive de sept obligations en hausse contre une obligation en baisse.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 4,93 milliards de FCFA contre 4,99 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 1,23% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 244 001 titres de l'obligation « EOS.O24 - Etat Du Sénégal 6,75% 2025-2032 » et 213 672 titres de l'obligation « EOS.O19 - Etat Du Sénégal 6,60% 2025-2030 », pour une valeur globale de 4,57 milliards de FCFA.

La capitalisation boursière global s'est repliée de 0,39% à 24 573,94 milliards FCFA contre 24 668,92 milliards FCFA la semaine précédente.

Quant au Price Earning Ratio (PER), il s'est établi à 11,97x contre 11,94x la semaine précédente. En revanche, le rendement moyen du marché est en baisse, se situant à 7,53% contre 7,55% précédemment.