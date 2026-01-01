Sénégal: Relance du rail - Un syndicaliste liste les attentes des travailleurs

Thiès — Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail, Babacar Gaye, évoquant les attentes des cheminots pour la relance du chemin de fer, a insisté sur l'importance de diagnostics techniques rigoureux, la nécessité de sécuriser les financements pouvant contribuer à concrétiser les ambitions des autorités pour le secteur.

"Nos attentes, c'est de maintenir la dynamique qui traduit la vision des autorités, à savoir la reconstruction d'un réseau ferroviaire efficace, performant et sécurisé", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Selon le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail, la relance du chemin de fer sénégalais passe par "des études exhaustives, un diagnostic clair, sans complaisance" de l'état du réseau actuel.

"Ces études vont nous permettre d'acquérir des financements, de pouvoir concrétiser ce qui a été décidé lors des états généraux et qui a été validé par le président de la République", a expliqué le syndicaliste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Babacar Gaye, le travail attendu du ministre en charge des Infrastructures et du directeur général de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal doit être "en parfaite cohérence" avec la vision des autorités.

"Et depuis un certain temps, nous pouvons dire qu'ils ont compris et ils marchent dans ce sens, à savoir dégager la voie pour préparer la relance", a relevé le syndicaliste.

"Nous attendons aussi que l'État du Sénégal respecte les engagements pris, vis-à-vis des travailleurs à la retraite des chemins de fer, à travers le règlement du dossier de l'IPRES, qui nous concerne aussi, nous, en tant que travailleurs en activité", a souligné M. Gaye.

Une fois ce dossier réglé, "nous aurons un climat paisible favorable à la vision des autorités, c'est-à-dire la relance du rail", a assuré Babacar Gaye, tout en appelant l'État à aider les Chemins de fer du Sénégal (CFS) à recouvrer et à protéger l'ensemble de son patrimoine.

Les mois derniers, nous avons effectué des missions sur Saint-Louis, où la direction du patrimoine et le directeur général ont recensé plus de 1000 occupants irréguliers" du patrimoine de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal (CFS), a signalé le syndicaliste.

Il a précisé que ces emprises, une fois reprises, "vont permettre de rentabiliser ce que nous avons en terme foncier".

D'après Babacar Gaye, depuis la création des Chemins de fer du Sénégal, "l'État a mis tout ce qui est patrimoine, non seulement le foncier, mais aussi l'infrastructure, entièrement à la disposition des CFS".