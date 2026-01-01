Sénégal: Coût de la vie, emploi - Des Dakarois attendent des 'annonces fortes' du discours du chef de l'Etat

Des Dakarois interrogés par l'APS espèrent que le président de la République fera, dans son adresse à la Nation à la veille du Nouvel An, des annonces fortes sur leurs préoccupations majeures, liées notamment au coût de la vie, à l'emploi et à l'amélioration du cadre de vie.

Dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Grand-Yoff, à la Médina, à la Gueule-Tapée et à la Foire, les citoyens interrogés mettent en avant la cherté de la vie, l'emploi des jeunes et l'amélioration des services sociaux de base comme principales priorités.

Beaucoup espèrent des décisions susceptibles d'atténuer la pression sur les ménages.

Au marché Grand Yoff comme à celui de Tilène, commerçants et consommateurs évoquent la hausse persistante des prix des denrées de première nécessité, notamment le sucre.

"Nous attendons des mesures fortes pour mieux stabiliser les prix et renforcer les contrôles", confie Marie Diouf, vendeuse de produits alimentaires.

Mme Diouf a appelé à un meilleur encadrement du commerce, soulignant que certains boutiquiers n'ont toujours pas réduit les prix, notamment sur le gaz butane, conformément aux mesures arrêtées par le gouvernement.

"Je ne comprends pas pourquoi la police, la gendarmerie et les organes de contrôle, de manière générale, tardent à sanctionner ces commerçants véreux", s'interroge-t-elle avec regret.

Plusieurs jeunes dakarois interrogés placent l'emploi et la formation professionnelle au centre de leurs attentes.

"L'adresse du président doit apporter des réponses claires sur l'insertion des jeunes", estime Mouhamed Cissé, vendeur d'accessoires de téléphones à Grand Yoff, vers "Hôpital américain".

Non loin de lui, Bass Seck, un jeune laveur de véhicules dit attendre du chef de l'État des éclaircissements sur sa nouvelle politique de soutien à l'entrepreneuriat.

Dans les quartiers de la Médina et de Gueule Tapée, des habitants évoquent également les difficultés liées à l'assainissement, aux inondations et à l'accès régulier à l'eau potable.

"Chaque hivernage, tout comme en saison sèche, nous faisons face aux mêmes problèmes. Nous attendons des solutions durables", explique un habitant de la rue 59X60, non loin de la grande mosquée de la Gueule-Tapée.

Le sexagénaire Ousmane Sèye a, pour sa part, appelé à un message "rassembleur", axé sur la cohésion sociale, la gouvernance et la justice sociale.

Le responsable d'un mouvement associatif dit attendre "une vision claire et des engagements réalisables".

Seynabou Ndiaye, habitante de la Foire, non loin du siège de la Fédération sénégalaise de football, espère des clarifications sur la question des ressources issues du gaz et du pétrole, mais veut, avant tout, la paix. "Le tout dans la paix", a-t-elle insisté.