Sénégal: Bignona - L'édition du Festival de Niamone sous le signe de la cohésion sociale

Colomba (Bignona) — La quatrième édition Festival de Niamone a été lancée mardi soir à Colomba, dans le département de Bignona, au cours d'une cérémonie officielle présidée par le sous-préfet de Tenghory, Amadou Diallo.

L'édition de cette année, prévue pour trois jours, porte sur le thème : "Souveraineté alimentaire : Quelle place pour la jeunesse ?"

Le programme de ce Festival considéré comme la manifestation culturelle majeure du département de Bignona comporte prestations culturelles traditionnelles et réflexions sur le développement local.

La cérémonie officielle, marquée par des prestations artistiques et des feux d'artifice, a réuni autorités administratives, élus territoriaux, partenaires et invités venus du Sénégal et de l'étranger.

Le village festivalier a servi de cadre d'expression de la diversité culturelle casamançaise, traduite dans des danses de masques mythiques, des sonorités traditionnelles et des accoutrements propres aux communautés locales (baïnouks, diolas, peulhs et manjacques).

Selon le maire de Niamone, Atab Badji, ce festival vise à renforcer la cohésion sociale, à dynamiser l'économie locale et à promouvoir l'image de la commune ainsi que celle de la communauté baïnouk, considérée comme la première à occuper la Casamance.

Il note que la manifestation permet de créer "des liens solides" entre des villages et des jeunes qui ne se fréquentaient pas auparavant.

L'édile s'est également félicité de la participation de plusieurs personnalités et partenaires, dont le directeur des affaires juridiques et domaniales de la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP) ainsi que des partenaires taïwanais, conférant au festival une dimension internationale.

Des universitaires venus des États-Unis ont également pris part à cette édition du Festival de Niamone.

Parmi les invités d'honneur figurait le maire de la commune de Korhogo, située en Côte d'Ivoire.

Une délégation de Niamone est attendue dans cette localité ivoirienne au cours de la première quinzaine du mois de janvier, avant de se rendre au Bénin également, en vue de promouvoir la richesse culturelle de la Casamance, a annoncé le maire de Niamone.

Au regard de son envergure, des participants ont plaidé pour l'intégration du Festival de Niamone dans l'agenda culturel national et l'inscription de la commune dans le Plan Diomaye pour la Casamance.

Ils ont également réclamé la réalisation de la boucle de Niamone, afin de renforcer la connectivité du département de Bignona.