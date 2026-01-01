Soudan: Le Premier Ministre félicite le Président du Conseil de souveraineté à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, félicite le Président du Conseil de souveraineté, Commandant Général des Armées Soudanaises, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance.

"Nous célébrons le glorieux anniversaire de l'indépendance alors que notre pays mène une bataille pour la dignité et l'honneur. Les héros, suivant les traces de leurs ancêtres, sacrifient leur vie pour leur patrie afin que le drapeau de la dignité et de l'honneur continue de flotter haut et fort. Les victoires remportées aujourd'hui au Kordofan en sont la meilleure preuve", a dit le premier ministre.

« C'est un jour où les significations de la dignité nationale, de la fierté et de l'appartenance, inscrites dans le sang des héros sur les pages de l'histoire, ont été renouvelées. Les sacrifices des forces armées, des forces régulières et des forces qui les soutiennent dans la Bataille de la Dignité constituent un pacte renouvelé pour toujours et pour chaque génération.» a-t-précise.

« Nous prions Dieu de vous accorder son aide et sa force, et de nous faire retrouver le souvenir glorieux de l'indépendance, tandis que notre pays jouit de la stabilité, de la paix et du développement. » a-t-il conclu.