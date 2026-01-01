Soudan: Le Premier Ministre affirme la fermeté des relations entre le pays et l'Arabie Saoudite

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé la fermeté des relations fraternelles qui lient le Soudan et la Arabie Saoudite, soulignant le souci du gouvernement de l'espoir de renforcer les perspectives de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, pour servir les intérêts communs des deux peuples frères.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, Ali bin Hassan Jafar, qui a dit dans une déclaration à la presse que la rencontre a discuté les questions de coopération bilatérale entre le Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite, soulignant la concordance des points de vue sur les aspects du développement des relations bilatérales entre les deux pays frères, en particulier dans les domaines de la coopération économique et du développement.

Il a également indiqué que la rencontre avait porté sur les projets humanitaires présentés par le Centre du Roi Salman pour les secours, ainsi que sur un certain nombre de projets qui seront lancés prochainement dans le domaine de l'électricité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur saoudien a également indiqué avoir informé le Premier ministre sur les derniers développements de la situation au Yémen, en particulier dans le sud du Yémen, soulignant que la rencontre avait été fructueuse et efficace, exprimant ses remerciements et son appréciation au Premier ministre pour son accueil favorable.