Sénégal: Electricité - La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs dès le 1er janvier 2026

Senelec informe son aimable clientèle que, conformément à la Décision n°2025-140 de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), une nouvelle grille tarifaire de l'électricité entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

S'inscrivant dans la mise en œuvre de la politique sociale du Gouvernement du Sénégal, informe Senelec dans un communiqué de presse, cette mesure vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à renforcer la compétitivité des petits professionnels.

Elle consacre une baisse de 10% appliquée à la première tranche de consommation pour les catégories suivantes. Il s'agit des clients à usage domestique petite puissance (Dpp). Ainsi, Senelec précise que le tarif de la première tranche passe de 91,17 F CFA/kWh à 82,00 F CFA/kWh

Pour les clients à usage professionnel petite puissance (Ppp), le tarif de la première tranche passe de 163,80 F CFA/kWh à 147,43 F CFA/kWh. Selon Senelec, la réduction concerne aussi bien les clients en post-paiement que ceux en pré-paiement (Woyofal).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle souligne que les tarifs des tranches supérieures ainsi que ceux applicables aux clients moyenne et grande puissance demeurent inchangés. Dans un souci de meilleure maîtrise de la consommation électrique, Senelec rappelle la structuration des tranches pour les clients domestiques : 1ère tranche: de 0 à 150 kWh (tarif réduit) 2ème tranche: de 151 à 250 kWh.

Pour les clients Woyofal, et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Senelec fait savoir que le tarif de la deuxième tranche est aligné sur celui de la troisième tranche. En plus, la Tva de 18% s'applique uniquement aux consommations supérieures à 250 kWh par mois.

«Cette mesure d'allègement tarifaire bénéficiera à plus de 2,6 millions de clients sur l'ensemble du territoire national », soutient Senelec. Senelec réaffirme son engagement constant à accompagner ses clients et à promouvoir une gestion plus efficiente, responsable et durable de l'énergie électrique.