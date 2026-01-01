Afrique Centrale: Les voeux des présidents de la région sur fond d'élections

En Afrique centrale, les voeux 2026 sont l'occasion de parler élections. Au Gabon et au Cameroun, Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Biya ont mis en avant la légitimation de leur pouvoir par les urnes, le premier après le coup d'État de 2023, le second pour un huitième mandat contesté. Au Congo, Denis Sassou Nguesso a quant à lui appelé à une élection présidentielle apaisée en mars 2026.

Pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, 2025 a été l'année de la légitimation par les élections de son coup d'État de 2023 au Gabon. Il a félicité les Gabonais pour « l'avènement de la 5e République », après l'organisation d'élections législatives, sénatoriales et d'une présidentielle qu'il a remportée avec plus de 90% des voix.

Du référendum constitutionnel aux élections sénatoriales en passant par la présidentielle et les législatives, vous avez, par votre sens élevé du patriotisme, contribué à l'avènement de notre 5e République.

Les voeux du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguéma

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Yves-Laurent Goma Au Cameroun aussi, retour sur l'élection présidentielle, avec l'image qui reste des manifestations réprimées violemment. Fin octobre, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour la huitième fois à la tête du pays. Dans ses voeux, le plus vieux président en exercice du monde a remercié la population pour « sa confiance » et a annoncé mettre en place un gouvernement dans les jours à venir.

Pas de grande annonce au sujet de la crise postélectorale qui a secoué le Cameroun au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, mais la promesse de la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena.

Politique, économie, infrastructures, énergie ou encore emplois jeunes. Durant près de 20 minutes, Paul Biya est revenu sur plusieurs sujets qu'il avait déjà évoqués lors de sa prestation de serment.

Les voeux du président camerounais Paul Biya

Richard Onanena Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a, à l'occasion de la présentation des voeux du Nouvel An ce 31 décembre, exhorté les magistrats à redorer le blason de la justice du Tchad, souvent accusée d'être inféodée au pouvoir politique et minée par la corruption, comme l'a laissé entendre le président tchadien en personne.

En nous engageant résolument pour la séparation effective des pouvoirs et l'indépendance de la justice à travers notre retrait du Conseil supérieur de la magistrature, notre seul objectif est de renforcer la justice comme socle de notre nation.

Les voeux du président tchadien Mahamat Idriss Déby pour 2026

Olivier Monodji Quant à Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville, il a longuement évoqué l'élection présidentielle à venir, en mars 2026. Un rendez-vous « aussi sensible que déterminant » pour le chef de l'État qui a appelé à une élection apaisée. Dans la journée du 30 décembre, il a été investi à l'unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT).