Congo-Kinshasa: Est du pays - Mobilisation de la presse à Bunia après le meurtre du journaliste Thierry Banga Lole

31 Décembre 2025
Radio France Internationale

Le journaliste Thierry Banga Lole a été abattu à son domicile par des hommes armés non identifiés, le 28 décembre 2025. Une vingtaine de radios et de médias en ligne opérant depuis la ville de Bunia ont suspendu pendant trois jours leurs programmes pour dénoncer ce meurtre et demander le renforcement de la sécurité.

Pour Freddy Upar, de l'organisation Journalistes en Danger, cette mobilisation vise à dénoncer les exactions répétées contre les journalistes, attribuées à des inconnus, dans le but de museler la presse.

« Être journaliste à Bunia, c'est d'abord, c'est connu par tous, travailler avec un problème d'insécurité. il y a les tueries, il y a la guerre un peu partout à travers la province de l'Ituri. Et donc, du coup, ça fait que nous sommes un peu comme la cible, parce que nous, nous sommes un peu au centre », explique-t-il.

« D'un côté, il y a le gouvernement, de l'autre côté, il y a les belligérants. Pour balancer une information de l'attaque liée à une autre communauté, les autres la voient directement comme des ennemis. Et quand il faut peut-être équilibrer avec les gouvernements ou les autorités mises en place, on ne parvient pas à entrer en contact avec les autorités pour que l'information soit équilibrée », souligne-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moi, personnellement, j'ai été menacé par les groupes armés qui émettaient des messages sur téléphone : "Eh toi, c'est toi qui parles de nous ? Tu parles de nos attaques et les gens, on va t'attraper et ça sera ceci ou cela qu'on ne trouve pas sur notre chemin". Ça fait que l'on a des fois peur d'aller dans d'autres coins qui est loin de la ville de Bunia. De même, il y a les services de sécurité qui sont là, mais ils n'assument pas correctement leur rôle. Parce que quand un journaliste est agressé, quand bien même on appelle les services de sécurité, des fois ils n'arrivent pas, ils sont en retard, toujours. Ou soit ils se disent "non, ils ne quittent pas leur poste sans autorisation de leur hiérarchie".

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.