Afrique: CAN 2025 - En Côte d'Ivoire, la jeunesse au pouvoir pour renverser le Gabon

Menée 2-0 contre le Gabon, la Côte d'Ivoire a pu compter sur ses jeunes talents, Amad Diallo, Guéla Doué, Bazoumana Touré, Christ Inao OulaÏ... pour renverser la situation et l'emporter 3-2. Le temps d'un match, la jeunesse a pris le pouvoir pour redresser la barre, le mercredi 31 décembre 2025, à Marrakech.

« Notre rôle est de mixer notre expérience et l'insouciance de ces jeunes », disait Seko Fofana après le match nul contre le Cameroun, évoquant les jeunes talents de l'effectif. Et notamment Amad Diallo, qui venait d'être nommé homme du match. Contre le Gabon mercredi soir à Marrakech, le jeu de garde des Éléphants n'a eu besoin de personne pour faire parler sa fraîcheur. C'est elle qui a dynamité la rencontre et permis aux Ivoiriens de renverser complètement le match. Menés 2-0 jusqu'à la 44e minute, les hommes d'Émerse Faé se sont lancés dans une remontée spectaculaire.

Après avoir pris deux coups de massue sur la tête, il en fallait un qui sonne la révolte. C'est venu de Christ Inao Oulaï. L'équipe, complètement remaniée, était amorphe collectivement ? Pas grave, du haut de ses 19 ans, il a cassé des lignes sur ses prises de balle, par la passe, et fait passer un frisson sur une frappe de 30m qui a frôlé la lucarne. « Il ne me manquait qu'un but ou une passe décisive pour finir », lâche le gamin, nommé homme du match sans avoir été décisif. C'est dire la performance. On notera tout de même que l'action du but du 2-1 juste avant la mi-temps est déclenchée par une de ses passes au milieu de terrain.

Il fallait de l'insouciance pour renverser ce match

Le natif de Yopougon n'a jamais tremblé. « On savait qu'on pouvait renverser ce match et on l'a fait. C'est un scénario de fou, mais ce n'est rien de fou pour la Côte d'Ivoire », glisse-t-il, dans un sourire. Ses copains non plus, ne semblent pas avoir pris peur. Et si c'était le cas, ils n'en n'ont rien montré. Alors que les Éléphants poussaient pour revenir au score, Émerse Faé a abattu ses cartes autour de l'heure de jeu. Parmi elles, Bazoumana Touré (19 ans), Amad Diallo (22 ans), Guéla Doué (23 ans) et Yan Diomandé (19 ans), entré un peu plus tard.

Après qu'Evann Guessand avait égalisé sur corner à la 84e, Diallo et Doué, qui ont déjà montré dans cette phase de groupe qu'ils sont faits pour s'entendre, ont fait parler leur connexion sur l'aile droite dans le temps additionnel. Suite à un jeu à deux dans un petit périmètre, Diallo a renversé le intelligemment vers Christopher Operi, qui a envoyé un excellent ballon pour la tête de... Touré. Une sorte de conte de fées d'adolescents qui disputent leur première CAN avec des étoiles dans les yeux et du feu dans les jambes.

« On n'est pas étonnés quand on voit ce qu'il fait depuis des années »

« Il y a deux ans j'étais supporter, je regardais la CAN à la télé, aujourd'hui je fais partie de cette merveilleuse équipe », résume Christ Inao Oulaï, qui se revoit dans son canapé à Abidjan. Ce dernier a clairement gagné ses galons en sélection avec sa performance du soir. « C'est un régal de le voir jouer à ce niveau, a souligné Jean-Michael Seri, qui a évolué à ses côtés toute la partie. Il a démontré qu'il avait son mot à dire dans cette compétition. C'est un joueur qui a un avenir prometteur, il va faire de grandes choses. »

Les éloges étaient similaires concernant Amad Diallo, lorsqu'il avait claqué son deuxième but en deux match dans cette CAN contre le Cameroun. « On n'est pas étonnés quand on voit ce qu'il fait depuis des années, on est là pour le mettre dans les meilleures conditions possibles », avait expliqué alors Seko Fofana. Contre le Burkina Faso, ces jeunes pousses auront leur rôle à jouer. En tant que titulaires ou entrants, peu importe. Le match de ce soir l'a prouvé, les Éléphants ne peuvent certainement pas se passer d'eux.