Madagascar: Les voeux du nouveau président Michaël Randrianirina

À Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina s'est adressé pour la première fois à la Nation à l'occasion de la nouvelle année. Après près de trois mois à la tête de la Refondation de la République malgache, le chef de l'État a dressé un premier bilan de son action, affirmant avoir répondu en partie aux revendications de la jeunesse, avant d'esquisser les perspectives politiques pour 2026.

Cinq colonels autour de la table. Face aux caméras de la télévision nationale, Michaël Randrianirina, nouvel homme fort de Madagascar, prend la parole en malgache dans un discours bref. Trois mois après les revendications de la Gen Z qui réclamait une plus grande justice sociale, il présente ses premiers résultats et assure avoir commencé à répondre aux attentes des jeunes.

« J'ai précisé aux membres du gouvernement que notre priorité était de répondre aux revendications des manifestants, à savoir la jouissance des droits fondamentaux. Il s'agit en premier lieu de l'eau et de l'électricité pour la population. Et nous pouvons tous constater que nous avons démarré plusieurs chantiers pour résoudre ces problèmes ».

Les défis sont nombreux

Délestages à répétition, coupures d'eau, corruption, voilà les principales doléances de la jeunesse il y a trois mois. Le colonel affirme avoir commencé à y répondre, surtout sur l'électricité. Dans son discours, il annonce plusieurs mesures : deux barrages hydroélectriques, des panneaux solaires, des routes à construire. Des annonces fortes, dans un pays où les urgences sociales restent nombreuses.

« Nous ne dévions pas des objectifs convenus pendant les manifestations qu'on a menées ensemble. La voie est claire : la refondation du système à travers la concertation nationale et le passage vers la Cinquième République et une élection juste et transparente ».

La Refondation annonce également la création de 13 000 emplois publics et la mise en place prochaine de cartes d'identité nationales, étapes essentielles pour préparer des élections présidentielles transparentes. Pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée pour le référendum ni pour le scrutin présidentiel.