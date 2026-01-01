Soudan: Record de malnutrition chez les enfants au Darfour du Nord

Les Nations Unies ont averti que des niveaux sans précédent de malnutrition chez les enfants au Soudan ont été enregistrés au Darfour du Nord à la suite du conflit entre les militaires et les paramilitaires des Forces de soutien rapide qui dure depuis 990 jours exactement. Selon un communiqué de l'ONU, à la spirale de violences et de déplacements qui ne cesse de s'amplifier s'ajoute un effondrement nutritionnel d'une ampleur rarement documentée. L'ONU se base sur une étude de l'UNICEF au Darfour du Nord.

Au Soudan, l'enquête de l'UNICEF a été menée dans la localité d'Um Baru au Darfour du Nord, auprès de 500 enfants dont les familles ont récemment fui la violence à El-Facher. Elle révèle que plus de la moitié de ces enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë. Une condition pouvant entraîner la mort en quelques semaines sans traitement. Le niveau de malnutrition infantile est plus de trois fois supérieur au seuil d'urgence de 15 % fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Lorsque la malnutrition aiguë sévère atteint un tel niveau, le temps devient le facteur le plus critique », avertit Catherine Russell, la directrice générale de l'UNICEF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle souligne que chaque jour, « sans accès humanitaire sûr et sans entrave, accroît le risque que ces enfants s'affaiblissent davantage et meurent de causes entièrement évitables ». Ils ont besoin d'une aide immédiate.

L'insécurité persistante entrave l'accès humanitaire et retarde l'acheminement de l'aide vitale. Les appels récurrents de l'ONU à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave, n'ont pas été entendus par les belligérants au Soudan.