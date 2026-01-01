Afrique: CAN 2025 - Voici les affiches des huitièmes et probables quarts de finale

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 débutent samedi 3 janvier à Tanger avec un Sénégal-Soudan et se terminent dimanche 06 par le choc Algérie-RDC à Rabat. Mali-Tunisie vaudra le détour, et le Maroc est plus ou moins épargné en héritant de la Tanzanie. Mais les Lions de l'Atlas pourraient croiser la route de l'Afrique du Sud ou du Cameroun en quarts. La Côte d'Ivoire jouera un derby face au Burkina.

Il ne faut pas aller chercher loin pour trouver LE match de ces huitièmes de finale. Depuis mardi et le dénouement du groupe D, les supporters salivent déjà sur l'affiche Algérie-RDC. Elle aura lieu le 6 janvier à 19h (TU) à Rabat, au stade Moulay El Hassan où l'Algérie s'est produite depuis le début de la CAN. Ce sera seulement la troisième opposition à la CAN entre Fennecs et Léopards après 1988 (victoire de l'Algérie, 1-0) et 2000 (0-0).

Trois jours plus tôt, le Sénégal, qui est resté à Tanger, ne devrait pas être gêné par le Soudan qu'il avait battu il y a quatre mois à Diamniadio (2-0). Les Faucons de Jediane se sont qualifiés grâce à un but contre son camp de l'Équato-Guinéen Saul Coco pour leur seule victoire dans cette CAN (1-0). Les Soudanais traversent une disette offensive rare avec un seul but marqué par un de leurs joueurs au cours de l'année 2025. Face au Sénégal, avec un seul but encaissé, la mission s'annonce compliquée.

Elle sera certainement plus aisée pour le Maroc qui fera face à la Tanzanie, dernière équipe qualifiée en huitièmes comme meilleur troisième. À domicile, les Lions de l'Atlas, vainqueurs des Taifa Stars il y a deux ans à la CAN ivoirienne (3-0), avec des buts de Saïss, Ounahi et En-Nesyri.

L'opposition sera plus relevée en quarts en cas de qualification : le Maroc jouera contre le vainqueur d'Afrique du Sud - Cameroun.

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, hérite du Burkina Faso pour un derby d'Afrique de l'Ouest qui sera très attendu.

L'épatant Mozambique ira défier le Nigeria, la seule équipe avec l'Algérie à avoir gagné tous ses matches au premier tour.

Le programme des huitièmes de finale (Horaires en TU)

3 janvier 2026

16h Sénégal - Soudan - Grand stade de Tanger

19h Mali - Tunisie - Stade Mohammed V, Casablanca

4 janvier 2026

16h Afrique du Sud - Cameroun - Stade El Barid, Rabat

19h Maroc - Tanzanie - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

5 janvier 2026

16h Égypte - Bénin - Grand stade d'Agadir

19h Nigeria - Mozambique - Stade du Complexe sportif de Fès

6 janvier 2026

16h Côte d'Ivoire- Burkina Faso - Grand stade de Marrakech

19h Algérie - RDC - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

Quarts de finale

9 janvier 2026

16h Sénégal ou Soudan - Mali ou Tunisie - Grand stade de Tanger

19h Afrique du Sud ou Cameroun - Maroc ou Tanzanie - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

10 janvier 2026

16h Egypte ou Bénin - Côte d'Ivoire ou Burkina Faso - Grand stade de Marrakech

19h Algérie ou RDC - Nigeria ou Mozambique - Grand stade d'Agadir