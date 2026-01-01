Afrique: Ces événements qui devraient marquer le monde en 2026

Coupe du monde XXL, retour habité vers la Lune, élections cruciales sur tous les continents... RFI a sélectionné les événements de l'année qui pèseront bien au-delà de leurs frontières.

Entre février et avril : l'humanité de retour vers la Lune ?

Après plusieurs reports, la mission habitée Artemis II de la Nasa est attendue au plus tard en avril 2026, avec un lancement depuis le Kennedy Space Center, en Floride, pour un vol d'environ dix jours. La mission doit embarquer quatre astronautes pour un survol habité de la Lune, avant un retour sur Terre, sans alunissage. Il s'agira du premier vol humain au-delà de l'orbite terrestre depuis Apollo 17 en 1972.

Après le vol d'essai non habité Artemis I en 2022, l'objectif central est de tester en conditions réelles le vaisseau Orion, et le lanceur super-lourd Space Launch System (SLS). Présentée comme une étape clé du programme Artemis, cette mission doit ouvrir la voie à un retour durable de l'humanité sur la Lune, préalable à une exploration humaine de plus long terme, jusqu'à Mars.

8 février : Bad Bunny, la pop latino sur la scène du Super Bowl

Le Portoricain Bad Bunny, triple lauréat des Grammy Awards, sera la tête d'affiche du show de la mi-temps du Super Bowl 2026, le 8 février, au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie. Mais la présence de la star née à Porto Rico, ce territoire au statut particulier, sur la scène la plus regardée des États-Unis a déjà suscité des critiques dans les rangs trumpistes, jusqu'à l'apparition d'une pétition réclamant son remplacement. Outre son style et ses paroles parfois explicites, la plupart de ses chansons sont en espagnol, il a critiqué les politiques anti-immigration de l'administration Trump et refusé d'effectuer une tournée sur le continent américain, disant craindre que certains de ses fans puissent être ciblés lors de contrôles de l'ICE et se retrouver menacés d'expulsion.

12 février et 5 mars : La gen Z aux urnes en Asie

Dans le sillage des mouvements de contestation portés par la jeunesse, qui ont secoué plusieurs pays d'Asie du Sud ces dernières années, le Bangladesh et le Népal organisent en 2026 des élections à fort enjeu. La génération Z parviendra-t-elle à transformer la colère de la rue en victoire dans les urnes ? C'est toute la question.

Au Bangladesh, le scrutin du 12 février intervient dans un contexte explosif, après la répression sanglante des mobilisations de 2024, qui a fait plus d'un millier de morts et conduit au renversement de Sheikh Hasina. Au Népal, les élections prévues le 5 mars se tiendront dans un pays marqué par une instabilité politique chronique, quelques mois après un soulèvement éclair déclenché par la tentative du gouvernement de restreindre l'accès aux réseaux sociaux.

Courant avril : Viktor Orban sur la sellette aux législatives hongroises

Alors que Viktor Orban gouverne sans partage la Hongrie depuis 2010, les élections législatives prévues au printemps 2026 pourraient marquer un tournant politique majeur en Europe centrale. Si la campagne s'annonce encore longue, un nom s'est imposé depuis plusieurs mois comme alternative : Peter Magyar.

Ancien cadre de l'appareil d'État, ce quadragénaire, quasi inconnu il y a deux ans, a quitté ses fonctions début 2024 avant de se lancer dans une offensive politique fondée sur la dénonciation de la corruption. À la tête de son mouvement Tisza (« respect et liberté »), le libéral-conservateur a capitalisé sur le mécontentement croissant à l'égard du pouvoir, réalisant une percée remarquée aux élections européennes de 2024, au point de devancer le Fidesz d'Orban dans plusieurs sondages.

Mi-décembre, il appelait des milliers de manifestants à sortir dans les rues pour réclamer la démission du gouvernement du Premier ministre, accusé d'inaction après la révélation de maltraitances dans le système de protection de l'enfance. Au-delà de la Hongrie, ce scrutin constitue un test pour l'Europe : soit le signal d'un reflux des régimes illibéraux au sein de l'Union, soit la confirmation de leur enracinement durable.

11-12 mai : Sommet Afrique-France à Nairobi

Premier sommet Afrique-France organisé dans un pays anglophone, le rendez-vous de Nairobi, au Kenya, doit servir de vitrine à une relation refondée, davantage tournée vers l'économie, l'innovation et le climat que vers le face-à-face sécuritaire. Baptisé « Africa Forward : partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance », il s'inscrit, selon un communiqué, « dans le renouvellement des relations entre la France et les pays africains, fondées sur des partenariats mutuellement avantageux ». Après les ruptures avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la fin de plusieurs déploiements militaires français au Sahel, et la montée en puissance des acteurs concurrents comme la Russie, la Chine, la Turquie ou les États du Golfe, ce sommet s'annonce crucial pour la diplomatie française.

12 juin : Entrée en application du pacte asile et migration dans l'UE

Alors que la migration pèse toujours plus lourd dans les débats nationaux, le 12 juin marque l'entrée en application du nouveau pacte asile et migration de l'Union européenne, fruit de longues négociations et d'un net virage restrictif sous la pression de la droite et de l'extrême droite dans de nombreux États membres, avec notamment un renforcement du filtrage aux frontières et des procédures accélérées dans certains cas.

Le coeur de la réforme porte sur la politique de retour. Les États disposent d'outils renforcés pour accélérer l'éloignement des migrants déboutés, avec un allongement possible des placements en centres de rétention. L'UE élargit aussi le recours à la notion de « pays sûrs », autorisant le renvoi vers des pays tiers jugés sûrs, y compris lorsque les personnes n'en sont pas originaires.

Autre nouveauté majeure : la possibilité de créer des « plateformes de retour » hors de l'Union européenne, sur le modèle du centre ouvert par l'Italie en Albanie. Le pacte comprend enfin un volet de « solidarité » destiné à soulager les pays de première entrée comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou Chypre, via des relocalisations, un soutien financier ou un appui logistique.

Du 11 juin au 19 juillet : La Coupe du monde de football change de dimension

Les amateurs de ballon rond vont être servis. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde 2026 se disputera à 48 équipes, soit douze de plus que lors de l'édition 2022, remportée par l'Argentine face à la France au Qatar.

Pour accueillir les 104 matches de cette compétition hors norme, le tournoi se déroulera à l'échelle continentale, dans 16 stades répartis entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, et s'étalera sur près de six semaines.

Si le football n'est pas le sport roi en Amérique du Nord, il n'en demeure pas moins le rendez-vous sportif le plus populaire de la planète, avec des audiences et des enjeux économiques colossaux. Cette Coupe du monde XXL fera aussi office de vitrine politique pour les États-Unis : Donald Trump pourrait chercher à capitaliser sur l'exposition mondiale de l'événement, à quelques mois des élections américaines de mi-mandat prévues en novembre.

4 octobre : Duel attendu aux élections générales au Brésil

Dans un contexte de tentation de l'extrême droite en Amérique du Sud, l'élection générale brésilienne sera scrutée de près. Le 4 octobre 2026, les électeurs du géant latino-américain seront appelés à élire le président et le vice-président, mais aussi les membres du Congrès national, les gouverneurs, leurs adjoints et les assemblées législatives des États. Un second tour est prévu le 25 octobre si nécessaire.

Figure centrale de la droite radicale brésilienne, Jair Bolsonaro, déjà inéligible, a été condamné en septembre à 27 ans de prison pour une tentative de coup d'État visant à empêcher le retour au pouvoir de Luiz Inácio Lula da Silva après sa victoire électorale de fin 2022. L'ancien président a toutefois récemment adoubé son fils, Flávio Bolsonaro, sénateur, pour porter les couleurs du camp conservateur. Ce choix ouvre la voie à un duel très polarisé avec le président sortant. Revenu au pouvoir en 2023, Lula, aujourd'hui âgé de 80 ans, a annoncé en octobre son intention de briguer un quatrième mandat, si son état de santé le permet.

27 octobre au plus tard : Benyamin Netanyahu face aux urnes

Officiellement, les prochaines élections législatives israéliennes doivent se tenir au plus tard fin octobre 2026, mais le scénario d'un scrutin anticipé gagne du terrain au rythme des secousses politiques provoquées par la trêve à Gaza. À la tête d'un gouvernement parmi les plus à droite de l'histoire du pays, Benyamin Netanyahu, 76 ans dont 18 au pouvoir, s'appuie sur une majorité fragile, sous la pression d'alliés hostiles à toute désescalade durable, tandis qu'il reste englué dans plusieurs procédures judiciaires pour corruption. Au-delà de son avenir personnel, cette séquence électorale pèsera directement sur la trajectoire du conflit à Gaza.

31 octobre-13 novembre : L'Afrique accueille les Jeux olympiques de la jeunesse

Pour la première fois de son histoire, l'Afrique accueillera un événement sportif olympique avec les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar, organisés du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal, après avoir été reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Au-delà de la compétition, ces Jeux représentent une étape symbolique majeure pour le continent et une opportunité pour le Sénégal, qui voit dans l'événement un levier pour mobiliser la jeunesse, renforcer ses politiques sportives et améliorer ses infrastructures.

3 novembre : Des élections de mi-mandat serrées aux États-Unis

Le 3 novembre, les Américains renouvelleront l'intégralité des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat, tandis que 36 États (et trois territoires) éliront aussi leur gouverneur. Mais au-delà des chiffres, ce scrutin fera figure de référendum sur la première partie de la seconde présidence Trump. Sur le fond, le coût de la vie et une inflation persistante devraient dominer la campagne.

En jeu pour les démocrates : reprendre au moins la Chambre basse, où les républicains n'ont qu'une étroite majorité, pour gripper la machine trumpienne. Le scrutin s'annonce serré mais si les républicains confirment ou renforcent leur contrôle, c'est au contraire un nouveau boulevard pour durcir la ligne sur les dossiers qui pèsent directement sur le reste du monde : guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, guerre commerciale, rivalité avec la Chine, climat, etc.

Ce scrutin servira aussi de rampe de lancement aux figures montantes du Parti démocrate, déjà en quête de visibilité à l'approche de l'élection présidentielle de 2028.

9 au 20 novembre : Une COP31 bicéphale à Antalya en Turquie

2026 marquera-t-elle un retour du climat au premier plan de l'agenda international ? La COP30 au Brésil vient de montrer que le multilatéralisme climatique n'est pas mort, malgré le boycott américain. Mais la COP31 est déjà née sous le signe d'un renoncement : l'Australie s'était positionnée pour accueillir le sommet sur le climat, aux côtés de plusieurs États insulaires du Pacifique, mais elle a finalement cédé sa place à la Turquie, suscitant la colère de ces nations directement menacées - entre autres catastrophes climatiques - par la montée des eaux.

En contrepartie, Canberra assurera les négociations, tandis qu'une pré-COP pourrait se tenir dans la région. Un compromis inédit, révélateur des fractures entre puissances économiques et territoires vulnérables. De son côté, la Turquie ne fait pas spécialement figure de bonne élève en matière climatique, alors qu'Ankara prévoit seulement un ralentissement de sa croissance, sans baisse baisse absolue de ses émissions d'ici 2035.

La COP31 ne sera toutefois pas le seul rendez-vous climatique de l'année. En avril, la Colombie accueillera la première conférence internationale consacrée à la sortie des énergies fossiles, alors que cette question reste l'un des points les plus explosifs des négociations climatiques mondiales. Et la COP17 sur la biodiversité se tiendra en Arménie.

14 et 15 décembre : Un sommet du G20 sous tensions diplomatiques

Le sommet du G20 de 2026 se tiendra les 14 et 15 décembre au Trump National Doral Miami, une propriété du président américain en Floride. Un choix de lieu déjà hautement symbolique, renforcé par l'annonce de Donald Trump selon laquelle l'Afrique du Sud, pourtant membre fondateur du G20, ne serait pas invitée, alors que ce forum est censé incarner la gouvernance économique mondiale. Donald Trump avait déjà boycotté le sommet du G20 organisé en Afrique du Sud à Johannesburg en novembre 2025.

Toute l'année et jusqu'en décembre : Nouvel acte dans le feuilleton judiciaire du Dieselgate

Le Dieselgate devrait nous tenir en haleine tout au long de l'année 2026. Révélée en 2015, l'affaire avait mis au jour le trucage de logiciels destinés à fausser les tests d'émissions polluantes des voitures diesel. En dix ans, elle a donné lieu à des milliers de procédures civiles et à plusieurs condamnations, notamment aux États-Unis, où Volkswagen a reconnu sa culpabilité et payé de lourdes amendes.

Mais le procès pénal de Brunswick constitue l'un des principaux volets du dossier. Cinq anciens cadres et ingénieurs de Volkswagen y sont jugés pour avoir conçu, validé ou couvert les dispositifs frauduleux. Au-delà de leur sort, ce procès vise à trancher la question de la responsabilité pénale individuelle des décideurs dans un des plus grands scandales industriels du XXIe siècle.