Sénégal: Formation professionnelle - Le pays mise sur les métiers manuels pour préparer l'avenir de sa jeunesse

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a organisé, lundi, au CICES, la Journée TerangaSkills, un concours national des métiers impliquant les 14 régions du pays.

Cette initiative s'inscrit dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et vise à inverser la perception négative des métiers manuels au Sénégal, en orientant 30 % des jeunes vers la formation professionnelle.

Le Pavillon Brun du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a accueilli, lundi 29 décembre 2025, la Journée Teranga Skills, un événement emblématique qui marque un tournant dans la politique de formation professionnelle au Sénégal.

Organisée par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), en marge de la 33e édition de la FIDAK, cette manifestation célèbre les lauréats régionaux du concours national des métiers.

« C'est d'abord la promotion du métier ou des métiers au niveau local », a expliqué Mamadou Diouf, directeur administratif et financier du 3FPT, représentant le directeur général, Dr Babo Amadou Ba.

Les 14 régions du Sénégal ont chacune désigné leur champion, ouvrant la voie à une grande finale nationale prévue en janvier 2026. Au-delà de la simple compétition, Teranga Skills ambitionne de transformer radicalement la perception des métiers manuels dans la société sénégalaise. « On disait souvent que la formation professionnelle, c'est l'école de la seconde chance. On veut inverser cette tendance, cette fausse perception », a martelé Mamadou Diouf.

Cette volonté s'inscrit dans une stratégie gouvernementale plus large, portée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique : orienter 30 % des jeunes du cycle fondamental vers la formation professionnelle.

Un objectif ambitieux qui répond à un constat sans appel. « La formation classique dispensée au Sénégal à travers l'université n'est pas créatrice d'emplois », a reconnu le responsable du 3FPT.

Des Jeux olympiques comme tremplin

L'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 constitue une opportunité unique pour valoriser les métiers techniques. Teranga Skills emprunte d'ailleurs sa philosophie aux valeurs olympiques pour promouvoir l'excellence professionnelle.

« Nous nous sommes servis de cette tribune pour mettre en avant les métiers et inciter davantage de jeunes à embrasser les métiers manuels », a précisé Mamadou Diouf. La journée a été l'occasion de célébrer non seulement les lauréats régionaux, mais également leurs formateurs, véritables artisans de cette réussite. Ces coachs ont accompagné les jeunes talents tout au long de leur préparation, démontrant ainsi l'importance de l'encadrement dans la transmission des savoir-faire.

Une ambition qui dépasse les frontières

Si la finale nationale représente une première étape cruciale, les ambitions du programme s'étendent bien au-delà du territoire sénégalais. Les champions nationaux seront préparés à affronter AfricaSkills, la compétition continentale des métiers, avant de viser WorldSkills, l'olympiade mondiale des compétences professionnelles.

Cette démarche s'aligne parfaitement avec la Vision Sénégal 2050 et l'objectif national de former 700 000 techniciens d'ici 2029, un pari audacieux qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs.

Un partenariat solide au service de la jeunesse

Le 3FPT ne porte pas seul, cette ambition. L'Union européenne, la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la coopération belge accompagnent financièrement et techniquement cette initiative.

Ce partenariat international témoigne de la pertinence du projet et de son potentiel transformateur pour l'économie sénégalaise. « Le but, c'est d'inciter les jeunes à embrasser les métiers, de faire la promotion des métiers manuels », a résumé Mamadou Diouf.

Une philosophie simple mais novatrice dans un pays où le diplôme universitaire reste souvent perçu comme l'unique voie de réussite sociale. En dotant les jeunes de compétences concrètes et immédiatement valorisables sur le marché du travail ou dans l'entrepreneuriat, Teranga Skills pourrait bien incarner une réponse crédible au défi du chômage des jeunes au Sénégal.