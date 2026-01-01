Afrique: CAN 2025 - Le pays hérite du Soudan en huitièmes pour un duel inédit à Tanger

Le verdict est tombé. Leaders du groupe D, les Lions de la Teranga affronteront le Soudan en huitièmes de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Grand favori de la compétition, le Sénégal devra toutefois relever ce défi sans son capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu après son carton rouge reçu mardi face au Bénin.

C'est une première. Si le Sénégal et le Soudan se sont affrontés à plusieurs reprises ces dernières années, jamais les deux nations ne s'étaient croisées en phase finale de la CAN. Pour les Faucons de Jediane, cette qualification est historique. Vainqueur de la CAN 1970 à domicile et quart de finaliste en 2012, le Soudan disputera ainsi seulement son troisième match à élimination directe dans la compétition.

Sous la houlette de Kwesi Appiah, cette jeune garde soudanaise a démontré une solidité remarquable. Arrivés au Maroc avec l'étiquette de poil à gratter, les Soudanais se sont appuyés sur un parcours honorable lors des éliminatoires du Mondial 2026, où ils avaient notamment tenu en échec le Sénégal lors du match aller (0-0).

L'historique des confrontations penche largement en faveur des champions d'Afrique 2021. En cinq rencontres, les Lions affichent un bilan quasi parfait : quatre victoires et un match nul.

Les souvenirs de 2018 restent vifs, lorsque le Sénégal avait surclassé le Soudan (3-0) à Dakar grâce à Pape Abou Cissé, Idrissa Gana Gueye et M'Baye Niang, avant de s'imposer à Khartoum (1-0) sur une réalisation de Sidy Sarr. Plus récemment, en novembre 2025, les partenaires de Sadio Mané avaient dû s'employer à Diamniadio (2-0) pour faire sauter le verrou soudanais, après un match aller conclu sur un score nul.

Le casse-tête Koulibaly

Pour ce rendez-vous crucial, le Sénégal devra cependant composer sans son roc défensif. Kalidou Koulibaly, capitaine emblématique, tout juste auteur de sa 100e sélection, est suspendu après son expulsion face au Bénin.

Un coup dur pour Pape Thiaw. L'absence du leader de la défense centrale oblige le staff technique à réorganiser son arrière-garde afin de contenir une équipe soudanaise qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. À Tanger, les Lions devront rugir ensemble pour poursuivre leur rêve de reconquête continentale.