Congo-Brazzaville: Message de vœux 2026. Denis Sassou N'Guesso pour une élection apaisée

Dans son message de vœux au seuil du nouvel an 2026, le président Denis Sassou N'Guesso a évoqué l'élection présidentielle prévue en mars prochain recommandant que le scrutin se déroule dans la quiétude sur l'ensemble du territoire national.

« Pour notre part, le suffrage de chaque congolaise et de chaque congolais participe de notre ambition collective de bâtir une nation unie, libre et prospère. C'est pourquoi, j'en appelle à une élection apaisée dans l'unité, le fair-play et la sérénité, dans l'intérêt du Congo notre pays, notre précieux bien commun », a déclaré le chef de l'Etat pour qui « l'élection est un rendez-vous aussi sensible que déterminant, un rendez-vous du peuple avec les urnes dans la paix ».

Le président de la République que de nombreux partisans prient d'annoncer sa candidature ne s'est pas encore prononcé. Mais il a rappelé que tout au long de l'Histoire, les peuples ont lutté pour accéder au droit de vote et l'exercent en toute responsabilité : « Le vote dans les démocraties modernes est un droit civique fondamentale, voter est un devoir moral. Par son vote, le citoyen assure le bon fonctionnement de la démocratie : le droit de vote est une conquête pour laquelle les peuples se sont mobilisés afin de porter cette revendication essentielle. Cet acte citoyen est devenu un devoir civique dont l'exercice honore ces millions d'hommes et de femmes qui ont marqué par leur détermination la lutte pour accéder à ce privilège ».

Le chef de l'Etat a par ailleurs formé le vœu de voir la diplomatie prendre le pas sur le bellicisme porté à son plus haut niveau du fait de conflits en cours dans le monde : « Paix sur l'ensemble du territoire national, mais aussi paix en Afrique, et dans les autres continents afin que les moyens consacrés à la course aux armements alimentent et soutiennent plutôt les initiatives engagées pour le bien-être des peuples ».

Au tout début, parlant de l'année 2025 dont il a dressé le bilan lors de son discours sur l'état de nation, le 28 novembre, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République a noté qu'à côté des succès encourageants enregistrés les douze derniers mois, il y a eu aussi des faiblesses : « Les leçons tirées à cette occasion éclaireront pour l'avenir notre parcours », a-t-il souligné.

Sur un autre volet, Denis Sassou N'Guesso a rappelé le souvenir de compatriotes disparus en 2025, exprimé sa compassion et son soutien aux familles éplorées, ainsi qu'à d'autres Congolais frappés par la maladie ou les difficultés diverses.

« A tous nos compatriotes, et à ceux qui, non Congolais, ont choisi de vivre au Congo comme terre d'accueil, je forme les meilleurs vœux de santé, de longévité et de prospérité », a prôné le président de la République tout en invitant à aborder la nouvelle année 2026 avec optimisme.