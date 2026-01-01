Afrique: CAN 2025 - Les résultats de la 3e journée (groupe F)

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire déroulent face au Mozambique (2-1) et au Gabon (3-2).

Les deux ténors sont tranquillement qualifiés, comme le Mozambique, meilleur troisième.

Gabon-Côte d'Ivoire : 2-3 (2-1)

Buts : Kanga (11e) et Bouanga (21e) pour le Gabon, Krasso (24e), Guessand (84e) et B.Touré (90e+1) pour la Côte d'Ivoire

Mozambique-Cameroun : 1-2 (1-1)

Buts : Catamo (23e) pour le Mozambique, Néné (28e contre son camp) et Kofane (55e) pour le Cameroun

Classement

1) Côte d'Ivoire, 7 pts, 2) Cameroun, 7 pts, 3) Mozambique, 3 pts, 4) Gabon, 0 pt