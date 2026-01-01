Afrique: CAN 2025, les résultats de la 3e journée (groupe E)

1 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Les Fennecs achèvent leur parcours sans faute par un succès 3-1 face à un pitoyable Nzalang équato-guinéen.

Le Burkina prend la deuxième place après son succès sur le Soudan, également qualifié au titre de troisième meilleur troisième

Guinée équatoriale-Algérie : 1-3 (0-3)

Buts : Nsue (50e) pour la Guinée équatoriale, Belaid (19e), Chaibi (25e) et Maza (32e) pour l'Algérie

Soudan-Burkina : 0-2 (0-1)

Buts : L.Traoré (16e) et Kouassi (85e) pour le Burkina

Classement

1) Algérie, 9 pts, 2) Burkina, 6 pts, 3) Soudan, 3 pts, 4) Guinée équatoriale, 0 pt

