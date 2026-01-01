Ile Maurice: Une collision entre deux véhicules à Gros-Cailloux

Quelques minutes seulement après le passage à la nouvelle année, le premier accident de la route de 2026 a été signalé à Gros-Cailloux. Il s'est produit peu après minuit et a impliqué un van et une voiture de marque BMW, provoquant une vive frayeur parmi les usagers de la route.

Selon les premières informations recueillies, la collision a été suffisamment violente pour déclencher l'airbag du véhicule de luxe. L'impact, impressionnant, a attiré l'attention des habitants de la région ainsi que des automobilistes circulant dans le secteur au moment des faits. Malgré la violence du choc, aucune blessure grave n'a été signalée.

Cet accident survient alors même que des dispositifs renforcés avaient été mis en place par la police à l'occasion des festivités du Nouvel An.

Les autorités avaient multiplié les opérations de prévention et les messages de sensibilisation, appelant les conducteurs à la prudence, notamment en raison de la circulation accrue et des risques liés à la conduite imprudente. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.