Sénégal: Touba - L'UCAK engage le processus d'accréditation de ses diplômes

Touba — L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba a engagé le processus d'accréditation de ses diplômes à la suite de la validation de sa phase d'habilitation institutionnelle, conformément aux orientations du khalife général des Mourides, a indiqué, mercredi, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK), Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.

"Nous nous engageons dans une autre phase qui est celle de l'accréditation des diplômes. Nous sommes extrêmement optimistes quant au déroulement de cette étape, car l'expérience acquise lors de l'habilitation nous permettra de l'aborder avec sérénité", a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

La rencontre était consacrée au partage des résultats du processus d'habilitation institutionnelle délivrée par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (ANAQ-Sup), autorisant l'université à délivrer des diplômes de licence et de master.

Revenant sur le processus d'habilitation, trois ans après le démarrage des enseignements à l'UCAK, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké a qualifié ce résultat de "majeur".

Ce processus, a-t-il relevé, conditionne "la reconnaissance des diplômes que nous délivrons et démontre que l'université respecte les critères de qualité attendus d'un établissement d'enseignement supérieur au Sénégal et à l'international".

"L'université est ouverte à tous", a dit pour sa part le recteur de l'UCAK, le professeur Lamine Gueye.

"Ce n'est pas une université régionale, mais une université de la communauté mouride, ouverte à tout Sénégalais désireux d'étudier les sciences islamiques, la langue arabe ou les autres métiers enseignés dans cette institution", a-t-il expliqué, ajoutant que l'UCAK accueille cette année des étudiants venus de la sous-région.