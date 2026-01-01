Afrique: CAN 2025 - Des clubs étrangers à fond derrière les Lions et de leurs joueurs africains

Tanger — Plusieurs clubs anglais, français et saoudiens ont publiquement affiché leur soutien, sur leurs réseaux sociaux, à l'endroit de leurs joueurs sénégalais et, plus largement, aux footballeurs africains engagés dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 actuellement en cours au Maroc.

Ces clubs ont partagé des images d'entraînement ou des portraits des joueurs concernés, accompagnés de messages de soutien adressés à leurs supporters.

Des équipes anglaises, françaises et saoudiennes ont notamment salué l'engagement des joueurs sénégalais, champions d'Afrique en 2022, mais aussi celui d'internationaux issus d'autres nations africaines.

En Premier League anglaise, des clubs comme West Ham, où évolue le Sénégalais El Hadji Malick Diouf, Crystal Palace d'Ismaïla Sarr, Sunderland de Habib Diarra et Tottenham de Pape Matar Sarr ont publié des photos de leurs joueurs afin de leur souhaiter bonne chance ou de les féliciter pour leurs performances et qualifications.

Les clubs de Ligue 1 française ne sont pas en reste. Le Havre, avec Mory Diaw, ainsi que Nice, où évoluent Yehvann Diouf et Antoine Mendy, ont également apporté leur soutien à leurs joueurs, bien que ces derniers n'aient pas encore disputé le moindre match à la CAN.

Le club monégasque AS Monaco, où jouent Lamine Camara et Krépin Diatta, envoie régulièrement des messages d'encouragement aux internationaux sénégalais. Le dernier en date félicitait la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale.

"Bravo à nos Monégasques", a écrit le club de la principauté sur sa page Instagram, en légende d'un dessin représentant Camara et Diatta de dos, courant vers un trophée placé au centre.

De son côté, le RC Strasbourg a félicité Mamadou Sarr pour sa qualification en huitièmes de finale de la CAN, mais aussi pour avoir disputé ses premières minutes dans la compétition. Le défenseur est entré en jeu à la 76e minute lors du match contre le Bénin (3-0). Avec la suspension du capitaine Kalidou Koulibaly, Sarr espère gagner plus de temps de jeu dans l'axe central du dispositif de Pape Thiaw.

Le FC Metz a également célébré ses joueurs sénégalais engagés à la CAN, Habib Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly. Le club messin a publié une vidéo retraçant leurs performances en Ligue 1, accompagnée de la légende : "Des Grenats aux Lions de la Teranga".

Le Paris Saint-Germain suit de près les performances de sa nouvelle pépite, Ibrahim Mbaye, décisif avec les Lions. Le club parisien a partagé une photo du joueur sous le maillot de l'équipe nationale, saluant sa qualification pour les huitièmes de finale.

En Arabie saoudite, le club d'Al Hilal a également affiché son soutien en publiant une photo de Kalidou Koulibaly, vêtu du maillot du club et tenant de sa main gauche le drapeau du Sénégal. Une publication mise en ligne le jour du match contre le Bénin.

D'autres joueurs africains prenant part au tournoi ont également reçu le soutien de leurs clubs. Il s'agit notamment des Congolais Sadiki Noah et Masuaku Arthur, du Marocain Chemsdine, du Burkinabé Bertrand Traoré, du Mozambicain Reinildo Mandava (Sunderland) et du Congolais Aaron Wan-Bissaka (West Ham).