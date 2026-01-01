Sénégal: Sorano revisite le patrimoine musical national pour clôturer l'année en apothéose avec le spectacle 'Sénégal Sunu Réew'

Le Théâtre national Daniel Sorano a offert, dans la soirée de mercredi, une clôture magistrale de l'année avec le spectacle "Sénégal Sunu Réew" (Sénégal notre pays), une création mise en scène par Majaw Njaay, célébrant à la fois la richesse du patrimoine musical national et les 60 ans de ce haut lieu de la culture sénégalaise, a constaté un reporter de l'APS.

Démarré peu avant 23 heures, le spectacle s'est déroulé sur près de deux tours d'horloge, proposant une relecture originale de grands classiques de la musique sénégalaise. Ces oeuvres ont été interprétées par l'ensemble lyrique du Théâtre national Daniel Sorano, accompagnées d'instruments traditionnels tels que la kora, le balafon, le xalam et le riiti.

Cette fresque musicale a donné lieu à des hommages appuyés à plusieurs icônes et légendes de la musique sénégalaise, dont Youssou Ndour, Baba Maal, Ismaïla Lô, Thione Seck, Souleymane Faye, Ndiaga Mbaye, Yandé Codou Sène et Khar Mbaye Madiaga.

La scénographie, jugée innovante et soignée, a contribué à conférer à la soirée un caractère solennel et mémorable.

À travers cette œuvre, le spectacle a raconté un Sénégal pluriel, vibrant et résilient, porté par des voix ayant traversé les générations et continuant d'éclairer la mémoire collective.

Il a mis en évidence la diversité culturelle du pays ainsi que sa capacité à se renouveler tout en restant fidèle à ses racines.

Bien plus qu'un simple rendez-vous artistique, "Sénégal Sunu Réew" s'est présenté comme une traversée symbolique, réunissant voix d'hier et d'aujourd'hui dans un même élan. Ces voix ont chanté la dignité, la créativité et la résilience d'un peuple, tout en valorisant un héritage transmis et revisité par une nouvelle génération d'artistes.

L'œuvre s'inscrit dans la continuité de la vision culturelle portée par la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, engagée depuis six décennies dans la promotion et la valorisation du patrimoine artistique national.