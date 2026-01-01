Afrique: CAN 2025 - El Kaabi, Brahim Díaz et Mahrez en tête du classement des buteurs après la phase de groupes

L'Algérien Riyad Mahrez et les Marocains Ayoub El Kaabi et Brahim Díaz, avec trois buts chacun, dominent le classement des buteurs de la Coupe d'Afrique des nations 2025 à l'issue de la phase de groupes bouclée mercredi.

Mahrez, le capitaine de l'Algérie, n'est pas étranger au carton plein réussi par son équipe en match de poule. L'ancien joueur de Manchester City a inscrit un doublé contre le Soudan lors de la première journée de la CAN, avant de marquer un troisième but contre le Burkina Faso lors de la deuxième journée.

El Kaabi et Díaz, auteurs d'une belle phase de poules, ont permis aux Lions de l'Atlas de se qualifier en tête du groupe A avec sept points, six buts marqués et un seul encaissé. Ayoub El Kaabi a inscrit deux buts spectaculaires : un contre les Comores lors du match d'ouverture de la CAN et un autre contre la Zambie.

Ils sont ensuite suivis par une liste de quatorze joueurs ayant marqué deux buts, parmi lesquels figurent notamment l'ailier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, le Malien Lassine Sinayoko ou encore le Nigérian Ademola Lookman.

Le Nigeria est l'équipe qui a inscrit le plus de buts (8) lors de cette première phase. Le Sénégal et l'Algérie partagent la deuxième meilleure attaque, avec chacun sept réalisations.

Le Gabon, éliminé, constitue la pire défense de cette phase avec 7 buts encaissés. La Tunisie, le Soudan et le Mozambique, qualifiés pour les huitièmes de finale, ont chacun concédé 5 buts.

Le Nigeria a également encaissé 4 buts. Les Soudanais se sont qualifiés en huitièmes de finale sans marquer le moindre but par eux-mêmes. Ils ont battu la Guinée équatoriale, 1-0, sur un but contre son camp.

Classement des buteurs :

Trois buts :

Brahim Díaz (Maroc),Ayoub El Kaabi (Maroc), Riyad Mahrez (Algérie)

Deux buts :

Elias Achouri (Tunisie), Oswin Appollis (Afrique du Sud), Amad Diallo (Côte d'Ivoire), Lyle Foster (Afrique du Sud), Nicolas Jackson (Sénégal), Gaël Kakuta (RD Congo), Ademola Lookman (Nigeria), Raphael Onyedika (Nigeria), Mohamed Salah (Égypte), Lassine Sinayoko (Mali), Cherif Ndiaye (Sénégal ), Ibrahim Maza (Algérie), Geny Catamo (Mozambique)

Quarante huit autres joueurs ont inscrit un but dans la compétition, parmi lesquels le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané et l'ailier burkinabé Georgi Minoungou.