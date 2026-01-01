Togo: Le président du Conseil appelle à l'unité et à l'espérance

1 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé jeudi matin ses voeux de Nouvel An aux Togolais à l'occasion de l'entrée dans l'année 2026.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a exprimé son souhait de voir la nouvelle année placée sous le signe de la paix, de la santé et de l'unité. « Je forme le voeu que 2026 vous apporte la paix, la santé et la force d'avancer unis. Que cette année soit, pour chaque famille et pour notre Nation, une année de progrès, de solidarité et d'espérance », a-t-il écrit.

Ce message intervient dans un contexte festif, alors que le Togo bénéficie d'un long week-end de célébrations. Le vendredi ayant été décrété férié, de nombreux citoyens profitent de quelques jours de repos supplémentaires pour marquer le passage à la nouvelle année.

Un moment propice aux retrouvailles familiales et à la réflexion, alors que le pays se projette vers 2026 avec des attentes de stabilité, de cohésion sociale et de développement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.