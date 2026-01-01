Ile Maurice: Fin de cavale pour Jolann Cédric Henriette

1 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur

La fuite de Jolann Cédric Henriette, 22 ans, domicilié à Ti Rodrigues, Résidence La Cure, a pris fin le mercredi 31 décembre. Le jeune homme a été interpellé lors d'une opération spéciale menée par les équipes de la CID de Port-Louis Nord, sous la supervision de l'inspecteur Lullith.

Il était recherché depuis le 17 décembre, date à laquelle il s'était évadé alors qu'il se trouvait en état d'arrestation et sous escorte à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, après avoir agressé un policier.

Déjà connu des services de police pour des affaires graves, notamment meurtre et vol, le fugitif avait récemment été localisé à son domicile, où il est accusé d'avoir proféré des menaces contre des policiers à l'aide d'un pistolet et d'un sabre. Bien qu'il ait déclaré son intention de se rendre le 3 janvier, il a finalement été arrêté avant le passage à la nouvelle année et placé en détention.

