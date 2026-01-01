Ile Maurice: Avertissements de voyage des États-Unis et du Canada - Ritesh Ramful se veut rassurant

Deux pays occidentaux majeurs ont récemment mis à jour leurs conseils aux voyageurs concernant Maurice. Les États-Unis et le Canada appellent leurs ressortissants à une vigilance accrue lors de leurs déplacements sur l'île, évoquant notamment des questions de criminalité opportuniste et de sécurité générale. Une prise de position qui a suscité une réaction officielle du gouvernement mauricien, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful.

L'ambassade des États-Unis à Port-Louis avait émis un avertissement de voyage de niveau 2, invitant les citoyens américains à «faire preuve d'une vigilance accrue». L'avis fait état de préoccupations liées à la criminalité visant les étrangers, allant des vols à la tire à des agressions plus sérieuses.

L'avertissement précise que la majorité des incidents signalés sont opportunistes et non violents, survenant principalement dans des zones très fréquentées : centres commerciaux, plages, lieux touristiques et abords de distributeurs automatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des cas de cambriolages, de harcèlement verbal et d'agressions ciblant notamment les femmes voyageant seules sont également mentionnés. Maurice est ainsi classée au même niveau de précaution que d'autres destinations touristiques populaires, telles que les Maldives, un cran en dessous du niveau 3 qui recommande de reconsidérer tout déplacement.

De son côté, le gouvernement canadien a également actualisé ses conseils aux voyageurs cette semaine, appelant à une vigilance renforcée sans pour autant déclencher une alerte maximale. Ottawa évoque plusieurs facteurs : un climat social évolutif, des manifestations ponctuelles, des vols à l'arraché signalés surtout à Port-Louis, Flic-en-Flac et Grand-Baie, ainsi que des préoccupations liées aux infrastructures routières. Si le métro léger est jugé fiable et les bus accessibles, les autorités canadiennes recommandent la prudence avec les taxis, souvent dépourvus de compteur.

Face à ces mises en garde, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Ritesh Ramful a émis un communiqué officiel daté du 29 décembre. Le ministère indique avoir pris note des avis émis par le Canada, les États-Unis et la Fédération de Russie, tout en tenant à rassurer les voyageurs.

Selon les chiffres communiqués, 1 008 098 touristes ont visité Maurice entre janvier et septembre 2025. Les données de la police montrent que, sur l'ensemble des cas de vols signalés entre janvier et le 27 décembre 2025, seule une proportion négligeable concernait des ressortissants étrangers. «Ces incidents sont isolés, non violents et opportunistes et ne révèlent aucune menace organisée ou systémique pour les visiteurs», souligne le communiqué.

Le gouvernement mauricien rappelle que Maurice jouit d'une réputation internationale de sécurité et de tranquillité, comparable à celle d'autres grandes destinations insulaires de l'océan Indien. Il réaffirme que la sécurité des citoyens mauriciens comme des visiteurs étrangers demeure une priorité absolue et assure que des mesures proactives continueront d'être mises en œuvre pour préserver l'image de l'île comme destination touristique sûre et attractive.