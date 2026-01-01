Ile Maurice: Un homme de 27 ans arrêté après un vol de whisky dans un supermarché.

1 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

En cette période de fin d'année, marquée par une forte consommation de d'alcool, un homme âgé de 27 ans a été arrêté par la police de Lallmatie dans le cadre d'une affaire de vol survenue dans un supermarché de la localité.

Les faits remontent au vendredi 26 décembre. Ce jour-là, vers 9 h 24, le responsable du supermarché consultait les images des caméras de surveillance lorsqu'il a remarqué le comportement suspect d'un individu. Sur les images, l'homme est vu en train de prendre deux bouteilles de whisky d'une capacité totale de deux litres, d'une valeur de Rs 2 890, dans le rayon des boissons alcoolisées.

L'individu aurait ensuite dissimulé les bouteilles sous son pantalon avant de quitter le supermarché sans effectuer de paiement. L'affaire avait été rapportée à la police de Lallmatie. Le mardi 30 décembre, aux alentours de 14 h 39, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un suspect dans le cadre de cette enquête.

Il s'agit d'un habitant de Flacq, âgé de 27 ans, qui a été conduit au poste de police pour interrogatoire. Après son audition, l'homme a été placé en détention au poste de police de Quartier-Militaire en attendant sa comparution devant la cour. L'enquête se poursuit.

