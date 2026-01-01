Ile Maurice: Un homme de 27 ans arrêté après un vol de whisky dans un supermarché.

En cette période de fin d'année, marquée par une forte consommation de d'alcool, un homme âgé de 27 ans a été arrêté par la police de Lallmatie dans le cadre d'une affaire de vol survenue dans un supermarché de la localité.

Les faits remontent au vendredi 26 décembre. Ce jour-là, vers 9 h 24, le responsable du supermarché consultait les images des caméras de surveillance lorsqu'il a remarqué le comportement suspect d'un individu. Sur les images, l'homme est vu en train de prendre deux bouteilles de whisky d'une capacité totale de deux litres, d'une valeur de Rs 2 890, dans le rayon des boissons alcoolisées.

L'individu aurait ensuite dissimulé les bouteilles sous son pantalon avant de quitter le supermarché sans effectuer de paiement. L'affaire avait été rapportée à la police de Lallmatie. Le mardi 30 décembre, aux alentours de 14 h 39, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un suspect dans le cadre de cette enquête.

Il s'agit d'un habitant de Flacq, âgé de 27 ans, qui a été conduit au poste de police pour interrogatoire. Après son audition, l'homme a été placé en détention au poste de police de Quartier-Militaire en attendant sa comparution devant la cour. L'enquête se poursuit.