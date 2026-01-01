Ile Maurice: Un appel à désarmer les cœurs pour guérir la société

En ce 1eᣴ janvier, journée consacrée à la paix dans le monde, les églises de l'île ont accueilli de nombreux fidèles venus commencer la nouvelle année sous le signe de l'espérance et du rassemblement.

À la cathédrale Saint-Louis, à Port-Louis, la messe a été célébrée par l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de gravité face aux réalités qui traversent la société.

Cette célébration a été organisée par la Commission diocésaine justice et paix (CJP), organisme officiel de l'Église catholique engagé dans la réflexion sociale, la justice et le développement humain.

Composée de laïcs engagés, la CJP oeuvre à faire vivre la Doctrine sociale de l'Église dans le quotidien des Mauriciens. Dans le diocèse de Port-Louis, elle est accompagnée par le père Georgy Kenny, aumônier, et présidée par Jean-Paul de Chazal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son homélie, Mgr Jean Michaël Durhône a choisi de placer Marie au cœur de son message, la présentant comme une figure de paix intérieure dans un monde agité. En s'appuyant sur la bénédiction du Livre des Nombres -- «Que le Seigneur te bénisse et te garde» l'évêque a rappelé que la paix commence par une expérience profonde : celle de se savoir aimé, regardé et béni.

Une parole qui résonne fortement dans un contexte où la violence, sous toutes ses formes, fragilise les familles, les relations et le vivre-ensemble. Violence verbale sur les réseaux sociaux, tensions dans les foyers, agressivité dans les espaces publics ou les institutions : ces réalités, bien connues des Mauriciens, laissent des blessures souvent invisibles mais durables.

Face à cela, Mgr Durhône a relayé le message du pape Léon XIV pour la 59e Journée mondiale de la paix, évoquant une paix «désarmée et désarmante», humble et persévérante. Une paix qui ne s'impose pas, mais qui se construit patiemment, à partir du coeur.

Marie, qui «retenait les événements et les méditait dans son cœur», devient alors un modèle. Elle n'évite pas les épreuves, mais les confie à Dieu pour trouver la paix intérieure. Dans un monde bruyant, saturé d'images et de paroles parfois blessantes, elle nous apprend le silence habité, l'écoute et la fidélité. Car la paix, a rappelé l'évêque, ne naît pas de discours spectaculaires, mais de cœurs réconciliés.

À Maurice, société pluriculturelle et multireligieuse, cet appel prend une dimension particulière. Selon la Commission justice et paix, la violence physique et verbale est devenue un véritable problème de société, touchant toutes les générations et tous les milieux sociaux. Les faits divers largement relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux en sont le reflet inquiétant.

Le pape Léon XIV insiste : il ne suffit pas d'invoquer la paix, il faut l'incarner dans un style de vie, en rejetant aussi la violence structurelle liée aux injustices économiques et aux inégalités. Il appelle les dirigeants à des gestes courageux de dialogue et les citoyens à des actions concrètes au quotidien.

Promouvoir une éducation inclusive, lutter contre les inégalités, renforcer la bonne gouvernance et encourager une culture du dialogue sont autant de chemins proposés pour bâtir une paix durable.

Dans cette optique, la Commission justice et paix annonce qu'elle formulera prochainement des propositions, notamment sur la réforme électorale, afin de contribuer à une paix sociale fondée sur la justice.

En ce début d'année, l'Église invite chacun à devenir artisan de paix, convaincue que la paix commence dans nos choix quotidiens : quand le respect remplace l'insulte, quand la solidarité l'emporte sur l'indifférence et quand la dignité humaine est placée au centre de la société.