Togo: Le pont que tout le monde attendait

31 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

C'est le genre de nouvelles qui met tout le pays de bonne humeur avant même le premier café du matin. Le vendredi 2 janvier sera férié. Traduction immédiate dans toutes les têtes : week-end prolongé, réveil tardif et agendas soudainement très légers jusqu'au lundi suivant.

Dans l'administration et les entreprises, les bureaux vont se vider plus vite qu'un plat d'akoumé un jour de fête. Les dossiers attendront patiemment, les ordinateurs se reposeront, et les chaises de bureau pourront enfin souffler un peu. On parlera de "pont", mais à voir l'enthousiasme général, certains y verront plutôt une autoroute directe vers le repos.

Pendant ce temps, le petit commerce, lui, ne connaît ni férié ni pont. Boutiques, marchés et vendeurs ambulants resteront fidèles au poste. Car si le pays est officiellement en pause, l'estomac, lui, ne prend jamais de congé. Et puis, il faut bien quelqu'un pour vendre l'eau fraîche, les beignets et les cartes de crédit à ceux qui profitent pleinement de ce long week-end.

Bref, un vendredi férié, c'est un petit cadeau du calendrier que les Togolais savent apprécier à sa juste valeur. Reste maintenant à décider de la question essentielle : repos total... ou petites sorties bien méritées ?

