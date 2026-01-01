Togo: 1511 détenus graciés

31 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi. Un décret accordant une grâce présidentielle a été adopté. Il permet la libération immédiate de 1 511 détenus, notamment des personnes âgées, gravement malades ou condamnées pour des délits mineurs.

Cette mesure à portée humanitaire contribuera aussi à réduire la surpopulation carcérale.

Le Conseil a également autorisé un changement de contrôle indirect de GVA Togo, consécutif à la restructuration du groupe Vivendi et au transfert des parts vers le groupe Canal+, afin d'assurer la continuité des services dans le secteur des télécommunications.

Deux nominations ont été entérinées, dont celle du colonel Pidassa Bakaï comme préfet de Kpendjal ouest.

Enfin, le gouvernement a examiné la situation préoccupante de l'approvisionnement en eau dans la région de la Kara.

Des mesures d'urgence ont été décidées, avec le déploiement immédiat d'équipes pour réaliser des forages dans plusieurs localités, notamment Dapaong, Mango, Kara et Datcha, afin de soulager les populations et d'apporter des solutions durables.

