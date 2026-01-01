Togo: John Yoagbati et « Les Combattants pour la Paix » refusent d'être « ingrats envers Dieu »

Ils ont manifesté cette position à travers une rencontre organisée le 28 décembre dernier à Lomé. Au cours de cet évènement qui a connu la présence aussi bien d'autorités communales de golfe 2 et aussi des têtes couronnées et des militants et sympathisants de l'Association, « Les Combattants pour la Paix », le Président John Yoagbati et ses pairs ont loué le Seigneur à travers chants et danses, mais également des témoignages et interventions sur tout ce que la divine providence a réalisé pour eux, mais aussi pour le Togo durant toute l'année 2025.

« Merci à Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Si nous ne faisons pas ceci, nous sommes ingrats envers Dieu. Toute l'humanité doit reconnaitre l'accompagnement de notre créateur. C'est la raison pour laquelle nous, à l'Association Les Combattants pour la paix, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il fait avec nous. Nous ne pouvons pas nous réveiller sans Dieu, nous ne pouvons rien faire sans Dieu », ainsi, justifiaient-ils le bien-fondé d'une telle organisation.

Outre les festivités, ce fut également une occasion renouvelée pour Les Combattants pour la Paix de tendre encore la main vers les couches vulnérables, et précisément, les veuves et les orphelins, en ces périodes de fêtes de fin d'année. « Nous faisons ça chaque année parce que les orphelins et les veuves ne peuvent pas rester en marge des fêtes, donc on se dit, il faut qu'on les assiste. Et c'est quelque chose que nous faisons pour la période des fêtes mais également à l'approche de la rentrée scolaire pour les orphelins », a indiqué M. Yoagbati.

En termes de bilan pour l'année qui finit, le président de Les Combattants pour la Paix, a déclaré, « nous avons beaucoup fait dans l'année 2025. Nous avons organisé beaucoup de choses. Nous avons formé des gens à Djagblé, à Lomé, Adjoguidi, Baguida et autres, sur la sécurité, la paix et la lutte contre la drogue. Nous avons beaucoup fait par la grâce de Dieu ».

Aussi, a-t-il fait des prévisions pour 2026. « En 2026, nous mettons Dieu devant et de janvier jusqu'à décembre, nous comptons faire plus que ce que nous avons fait en 2025. Nous allons envahir notre nation, avec la sensibilisation de la paix et de la sécurité. Sur toute l'étendue du territoire, nous devons savoir que nous devons préserver la paix au pays, que personne ne passera par nous pour déstabiliser notre nation. Nous avons donc ce projet là en 2026 de faire le tour du pays », a-t-il avancé.

S'il a enfin, invité les Togolais à poursuivre la culture de la paix, à l'image du PC (Président du Conseil) Faure Gnassingbé, il a formulé le vœu selon lequel, « que le bon Dieu soit avec le gouvernement, et que Dieu veille sur tous les Togolais et que demeure dans leur ADN la paix ».