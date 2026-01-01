Ile Maurice: Peut-être une surprise pour les artistes après le 10 janvier

Malgré une conférence de presse organisée par des artistes pour dénoncer l'exploitation des artistes retenus pour les Disques de l'Année, le concours musical est maintenu. Une situation qui continue de faire réagir le milieu artistique local.

Contacté, Bruno Raya, du Kolektif Artis Morisien, adopte un ton à la fois prudent et désabusé. Il rappelle que cette contestation s'inscrit dans un long processus de revendications. «Après dix ans, nous avons pris une décision.

Nous n'avons rien d'autre à demander», explique-t-il, laissant entendre une certaine lassitude face à l'absence de réponses concrètes aux attentes des artistes. Bruno Raya souligne que, depuis une décennie, la question de la reconnaissance et de la valorisation du travail artistique reste centrale.

«Après dix ans, nous aimerions être récompensés. J'ai annoncé que chacun serait récompensé. Nous allons essayer», confie-t-il, tout en précisant qu'aucune annonce officielle n'a encore été faite.

Interrogé sur la tenue maintenue des Disques de l'Année, il ne s'avance pas mais déclare tout de même: «Peut-être qu'il y aura une surprise. Nous attendrons jusqu'au 10 janvier pour voir s'il y a une récompense qui peut être offerte», indique-t-il.