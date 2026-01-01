Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi crée l'Ordre national du Léopard au pays

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Aux termes d'une Ordonnance présidentielle, lue mercredi 31 décembre à la télévision publique (RTNC), « il est créé en RDC un ordre national dénommé :'Ordre national du Léopard' ».

Par cette Ordonnance présidentielle, Félix Tshisekedi promulgue la Loi n°25/058, du 23 décembre 2025, portant création de l'ordre national du Léopard, adoptée l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'Ordre national du Léopard, selon le document, est destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation.

Les grades seront conférés par ordonnance du Président de la République, après avis de la chancellerie des ordres nationaux, aux nationaux. A titre exceptionnel, ils peuvent être conférés aux étrangers.

D'après le site de la chancellerie des ordres nationaux, cet ordre avait déjà existé dans le passé. Il avait été créé par l'Ordonnance-loi n°66-329 du 24 mai 1966, prise par le Président Mobutu Sese Seko, et décerné jusqu'en 1997. Cette année rappelle le renversement du régime Mobutu par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL).

