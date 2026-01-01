Congo-Kinshasa: Constructions anarchiques - La ville de Kananga menacée par l'érosion

De nombreuses habitations sont érigées en violation des normes urbanistiques en vigueur à Kananga, capitale provinciale du Kasaï-Central. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation favorise l'apparition de plusieurs têtes d'érosion qui menacent différents quartiers de la ville.

Ces constructions anarchiques sont souvent implantées dans des zones inappropriées et ne disposent pas de systèmes adéquats d'évacuation des eaux de pluie. La société civile locale pointe du doigt le service de l'urbanisme, censé assurer la planification de la ville, l'accusant de ne pas assumer pleinement sa mission. André Mujangi, coordonnateur provincial du mouvement citoyen Filimbi au Kasaï-Central, dénonce une situation qu'il juge préoccupante :

« Aujourd'hui, si vous parcourez les quatre coins de la ville, vous verrez que plusieurs sites qui étaient verts ont été occupés par des maisons. On ne parvient même plus à faire respecter cette mesure héritée de l'époque coloniale, qui interdisait tout lotissement sur ces espaces. »

Pour sa part, Chrispin Mukinayi, chef de la division provinciale de l'urbanisme, affirme que certains services techniques, notamment le cadastre et le CUPEC, ainsi que des autorités locales, délivrent des autorisations de bâtir sans consulter sa division :

« Ils donnent des autorisations sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier, décortiquer la situation, puis les autres services interviennent. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. »

Sa division avait envisagé d'étendre la ville en attribuant des terres dans les villages environnants. Cependant, poursuit-il, les habitants refusent de s'y installer, préférant demeurer au centre-ville.