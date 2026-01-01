Congo-Kinshasa: La présence de miliciens CRP crée la panique à Bule

Des éléments de la 11e brigade de réaction rapide des Forces armées de la RDC (FARDC) ont consolidé, dans la mi-journée de mardi 30 décembre, des leurs positions au centre de Bule, dans le territoire de Djugu et dans ses environs (Ituri).

Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, l'objectif est de restaurer l'ordre dans cette entité menacée par les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) qui, selon lui, utilisent des déplacés, en particulier des enfants et des personnes âgées comme boucliers humains. Mardi dans la soirée, les miliciens de la CRP avaient attaqué des positions de l'armée congolaise dans ce même centre de négoce, où ils se sont de nouveau installés.

Situation tendue

La situation demeure confuse à Bule, depuis le matin de ce mercredi 31 décembre.

Des sources concordantes indiquent que des miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) ont été aperçus dans ce centre de négoce situé à environ 95 kilomètres de Bunia, après leur retrait la veille.

Des témoins affirment avoir entendu des détonations d'armes lourdes durant la nuit de mardi à ce mercredi.