Afrique: Le pays dénonce la poursuite de l'occupation de son territoire par le Rwanda

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce la poursuite de l'occupation illégale de certaines parties de son territoire par les forces rwandaises, ainsi que l'extension progressive des zones occupées dans l'Est du pays, notamment à Uvira et dans ses environs, avec une avancée vers le sud.

L'information a été rendue publique mercredi 31 décembre dans un communiqué du ministère de la Communication et des Médias.

Ces actions constituent une agression manifeste contre la souveraineté nationale, une violation grave et répétée du droit international, ainsi qu'un mépris des engagements régionaux et internationaux, selon ce document.

Cette situation « aggrave de manière significative un contexte sécuritaire et humanitaire déjà très préoccupant », exposant directement les populations civiles à des violences massives.

