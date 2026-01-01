Congo-Kinshasa: Les ventes de vaches en chute libre à l'abattoir de Goma

L'abattoir de Kituku à Goma (Nord-Kivu) a tourné au ralenti à la fin de l'année 2025. Les éleveurs et les bouchers font face à une situation inédite : les vaches ne s'écoulent plus comme avant.

Alors qu'autrefois, plus de 500 vaches se vendaient pendant les semaines des festivités, en décembre 2025, nombreux témoignent que moins de 200 têtes ont trouvé des preneurs, dans une ville de près de 2 millions d'habitants.

Cette chute des ventes est, en général, liée aux difficultés économiques que traverse la ville, estiment les bouchers et les acheteurs. La fermeture de l'aéroport de Goma, depuis fin janvier 2025, fait que les produits ne sont plus envoyés à Kinshasa, tandis que les travailleurs du secteur public ne touchent pas leur salaire à Goma. Un boucher explique :

« Les périodes de fin d'année, nous arrivions à écouler 500 à 800 têtes de vaches par semaine. Mais ici, nous venons d'amener 200 vaches et nous rencontrons des difficultés pour en écouler même 100. Avant, on avait les clients qui expédiaient vers Kinshasa, et les locaux, comme les travailleurs de l'État, qui étaient aussi nos acheteurs. »

Cette situation survient malgré le prix abordable de la viande de vache sur le marché

Le kilo de viande se vend à 4,5 USD en gros. « En détail, nous vendons à 14 000 francs congolais (6 USD) le kilo de bouilli, le rôti à 16 000. Cependant, il n'y a toujours pas d'acheteurs. La monnaie ne circule pas. Le gros de nos clients venait de Kinshasa, qui nous achetait parfois 50 ou 100 kilos d'un coup », explique un autre boucher.

Fermeture de banques

Ensuite, la fermeture des banques exacerbe aussi la situation, renchérit un acheteur. « Rien ne marche du fait que l'argent ne circule pas. Nos marchandises font constamment faillite », affirme-t-il.

Selon lui, le mouvement dans la ville « est différent par rapport à l'année passée. Plusieurs familles ont aussi quitté la ville ».

Pendant ce temps, plusieurs éleveurs se disent également inquiétés par une recrudescence de cas de pillages de vaches par des hommes armés dans plusieurs fermes des territoires de Rutshuru et Masisi cette année.