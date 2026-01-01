Congo-Kinshasa: Environ 3 000 mètres câbles de la SNEL volés à Kavumu

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 3 000 mètres de câbles ont été volés par des inconnus dans l'agglomération de Kavumu, territoire de Kabare. À travers un communiqué, parvenu mercredi 31 décembre à Radio Okapi, la Société nationale d'électricité (SNEL) au Sud-Kivu dénonce un plan de certains inciviques visant à anéantir ses efforts dans la lutte contre le délestage dans la zone.

La SNEL précise que, parmi les câbles volés, figurent des conducteurs en cuivre de 50, 35, 25 et 16 millimètres carrés. Selon ce document, ces câbles proviennent tous de la ligne moyenne tension du feeder Kavumu.

Les villages ayant rapporté ces actes de vol sont : Bukanga, avec 1 500 mètres de câbles dérobés ; Kasheni, 900 mètres ; Cirheja, 400 mètres ; ainsi que 300 mètres volés derrière le tribunal de grande instance de Kavumu.

Les autorités locales des groupements Bugorhe et Miti condamnent fermement "ces actes inciviques". Elles appellent à des mesures sévères contre les auteurs de ces vols.

De son côté, la SNEL indique que trois des présumés voleurs sont entre les mains des services de sécurité. Parmi eux, deux sont des receleurs et un est identifié comme voleur qualifié.

Il y a environ un mois, un présumé voleur avait été électrocuté sur un poteau de moyenne tension dans la même zone. Son corps avait été retrouvé le matin, suspendu à une dizaine de mètres du sol.

